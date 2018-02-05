Славу КПСС испортил квартирный вопрос

«Квартирку у меня хотят отнять», - жалостно объявил на всю страну через Youtube рэпер Гнойный, он же Соня Мармеладова, Бутер Бродский и Слава КПСС. Обеспокоенные фанаты прильнули к экранам. «Фонтанка» тоже, честно признаемся, купилась. «Боже, какой он гениальный тролль», - комментируют тем временем прозревшие поклонники.

Прикрывая полуулыбку пальцем и сохраняя серьезный вид, утопающий в подушках Вячеслав Машнов томно поведал поклонникам, как негодяи покушаются на его собственность, для которой он просто-таки «жилы рвал». «За 15 лет концертной деятельности я не видел приглашения на концерт круче этого!!!» – комментируют фанаты.

«Тимур Еремин 25 октября пытался отнять у меня квартиру… в сговоре с Тимуром Ереминым находится участковый Борисов Сергей Анатольевич… 22 октября приходил ко мне в квартиру, стучался… я не открывал дверь, я лежал на кровати и старался делать вид, как будто не слышит звуки… и Борисов Тимур Анатольевич применил спецсредства, чтобы проникнуть ко мне в квартиру, – драматично повествует ЭмСи Гнойный (путаница в именах страдальца не смущает, а оправленные в стразы очки прикрывают искру в глазах). – После этого меня заставляли подписать документы на передачу прав. Я отказался. Также в сговоре участвовала судья Табибулина Наталья Алексеевна. Судья вынесла вердикт на основании доказательств, которыми являлись просто распечатки переписок из телефона. Что вообще не является доказательством того, что я продавал когда-либо кому-то эту квартиру».

Внимательные поклонницы рэпера заметили, что на этой фразе в видео впервые появляется женская рука. Вообще самым информативным на экране является не содержание речи, а отражение в очках и посторонние шевеления в постели. «Дело серьезное, друзья… сейчас идет суд, и квартиру у меня хотят отнять. Квартирку, на которую я копил, из-за которой мне пришлось продать буквально андеграунд… из-за которой мне пришлось зашквариться перед вами всеми, выглядеть какой-то цаплей такой нелепой… Эту квартирку у меня сейчас хотят отнять. Хабибулина Наталья Андреевна (тут за кадром звучит сдавленный смех, а сам Гнойный забывает прикрыть ухмылку) – это заседатель по жилищным делам. В беседе со мной она дала намеки, что мой брат, Машнов Игорь Алексеевич, он также имеет виды на эту квартиру, которую я приобрел… и мошенническими способами, вот так, через связь с участковым с администрацией города Санкт-Петербург у меня пытаются отнять эту квартирку. Но я обратился к адвокату Сергееву Федору Борисовичу. И вместе мы разработали следующий план…»

Спасать «квартирку», на которую «пострадавший» заработал, «участвуя в проектах для СТС, для «Яндекса», для всего этого ненавистного мира капитала… вот это вот мерзость, фу… гадость...», Гнойный призвал с помощью стикеров. «И если был бы какой-то набор стикеров, то, я думаю, они бы не посмели отнять у меня эту квартиру! Потому что все-таки общественное внимание», – рассуждает он. После чего бодро заключает: «Третье февраля, приходите на концерт группы «Ежемесячные».

«Хихихи...» – раздается за кадром. Женская рука с хорошим маникюром еще раз мелькает в кадре, а Гнойный уверенно резюмирует: «Ваша денежка поможет мне сохранить эту квартирку!»

«Фонтанка» честно попыталась помочь истомленному людским несовершенством рэперу, имя которого в миру Вячеслав Валерьевич Машнов, разобраться с квартирными проблемами, раз уже Слава просил «общественного внимания». Но зашла в тупик (не путать с американским рэпером Тупаком).

Персоналий из списка, который Гнойный выдал в своих путаных жалобах, найти не удалось. Ни судей Хабибулиных, ни судей Табибулиных, ни каких-либо похожих фамилий нет, как уверенно заявили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Вместо этого обнаружилась прописка Машновых на улице Трефолева, но, судя по составу жильцов, вряд ли это та «квартирка», о которой говорит знаменитость. Адвокатов Сергеевых Федоров Борисовичей в Петербурге и Ленобласти тоже не отыскалось.

Квартира же, в которой Гнойный давал интервью Юрию Дудю, — трехкомнатная на улице Репина, 21, — пустует, ее собственник, который недавно выставил жилье в аренду на "Авито", заверил «Фонтанку», что музыкант там давно не живет. Представитель рэпера Станислав Куницын на звонки и смс предусмотрительно не отвечает.

Комментаторы на Youtube в восторге растолковывают далеким от рэпа юзерам: «Это рофл и одновременно пиар концерта». Слово «рофлить» происходит от английской аббревиатуры ROFL – rolling on the floor laughing – и в переводе с интернет-сленга, как известно, означает «кататься от смеха по полу». Третьего февраля в клубе Pravda Машнов выступал, судя по видео, с аншлагом, и в тех же самых усыпанных стразами очках. Раунд за Гнойным.

Елена Зеликова, «Фонтанка.ру»