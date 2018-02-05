Суд еще раз отказал Сбербанку в иске к акционерам «Юлмарта»

Еще
02:08 06.02.2018
Пришлите свою новость!
01:20
Петербуржцам покажут «Пять вечеров» Володина на китайском и абхазском
00:47
Сборная России вышла в полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу
00:28
ВМС Румынии потеряли в Черном море свой единственный подводный дрон
00:20
Байдену пригрозили судом за оскорбление экс-генпрокурора Украины
00:05
СМИ: Шатов будет в "Краснодаре" уже сегодня
00:00
«Фонтанка» не публиковала личных данных погибшего летчика Филипова
05/02
Дело о гибели детей на Сямозере дошло до суда
05/02
Легенда полиции Ратушный раздал оплеухи официанткам на Энгельса
05/02
Несколько легковушек в Петербурге не смогли «стать» трамваями
05/02
Dow Jones рухнул исторически
05/02
Полиция Мальдив задержала экс-президента страны
05/02
Впервые за 5 лет петербургский авторынок показал рост
05/02
В Дагестане снова отправили правительство в отставку
05/02
Лавров обсудил Сирию с главой МИД Франции
05/02
Российский военный транспортник приземлился в Турции у сирийского Идлиба
05/02
Дом культуры «Суздальский» отремонтируют
05/02
Стоимость биткоина опустилась ниже 7 тысяч долларов
05/02
Сборная Канады на Олимпиаде будет петь гендерно нейтральный гимн
05/02
Роман Сорокина о горящих книгах получил литературную премию «НОС»
05/02
В Петербурге арестована мать по подозрению в убийстве своего 11-летнего сына
05/02
Хорватия хочет вернуть Украине четыре сломанных истребителя МиГ-21
05/02
Путин подписал закон о валютной зарплате россиян, работающих за рубежом
05/02
«Фонтанка» за 60 секунд — 5 февраля
05/02
МИД РФ ответил госсекретарю США Тиллерсону
05/02
Задержанные в Петербурге после перестрелки с полицией против ареста не возражали
05/02
47news выяснил, что делают дети девелоперов, пока дольщики живут в подвалах
05/02
Полиция не нашла клевету в вытоптанном на снегу слове «Воры»
05/02
Непогода в Москве отменила два петербургских рейса
05/02
В Никольском саду старые вязы рубят - жители волнуются
05/02
Путин ратифицировал включение подразделений ВС Южной Осетии в российскую армию
05/02
Доля иногородних покупателей на первичке Петербурга приблизилась к 30%
05/02
Фигурант дела о хищениях на «Адмиралтейских верфях» найден мертвым
05/02
На Васильевском эвакуировали Subway
05/02
Погрузчик на Стачек вывалился из помещения склада наружу
05/02
Путин наградил орденом губернатора Петербурга
05/02
В Петербурге заболеваемость тяжелыми ОРВИ растет, педиатры советуют лечиться дома
05/02
Медведев счел МОК аморальным, а его решение постыдным
05/02
Снегоуборщик опрокинулся на набережной Обводного
05/02
Начальник штаба армии США проинспектировал тренировку финских солдат
05/02
Апелляционный суд отказался признать Саакашвили беженцем
05/02
Черчесов: Допинг-офицеры ВАДА получили список кандидатов в сборную РФ на мундиаль
05/02
«Группа ЛСР» поставила кирпич для реконструкции рудника в Африке
05/02
На Синопской набережной воссоздали особняк Грузинского
05/02
«Площадь Восстания» работает в обычном режиме
05/02
Центр Кудрина призвал к новой приватизации
05/02
Боевики обстреляли российские пункты помощи в Дамаске
05/02
Снег «насыпал» Петербургу специфических аварий
05/02
Президент Финляндии лично забрал новорожденного сына из роддома
05/02
Трейлер нового «Мира Дикого Запада» обещает сжечь мир дотла
05/02
Закрыт вестибюль станции «Площадь Восстания» с выходом на вокзал
05/02
В Петербурге начали обучать бюджетников наблюдать за выборами
05/02
Колесов: Остатки московского циклона принесёт в Петербург
05/02
Актер Алексей Панин задержан в Москве
05/02
При хлопке в жилом доме в Подмосковье пострадали трое
05/02
В Петербурге утилизировали миллион кубометров снега
05/02
20 ударных вертолетов ЗВО отработали новый прием ведения боя
05/02
Мосгорсуд выпустил из-под стражи гематолога Елену Мисюрину
05/02
Белорусы увидят «Смерть Сталина» без ограничений
05/02
В Театрально-зрелищных кассах Петербурга подтвердили смену директора
05/02
Цены на новостройки в Кудрово не растут 7 лет
05/02
Бомбу в сумке на «Технологическом институте» не нашли
05/02
В Подмосковье тоже — взрыв газового баллона в доме
05/02
Суд еще раз отказал Сбербанку в иске к акционерам «Юлмарта»
05/02
Россияне стали ездить в Финляндию чаще, а финны в РФ - реже
05/02
В армии возродятся политруки
05/02
Эксцентричный предприниматель Полонский займется «элиткой» поблизости от Кремля
05/02
В ДТП с тракторами в Петербурге попали BMW и Porsche
05/02
МЧС: В жилом доме в Самаре рванул газовый баллон
05/02
СМИ заподозрили Россию в желании саботировать открытие Олимпиады
05/02
«Технологический институт - 1» закрыли из-за подозрительной сумки
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
05.02.2018 16:04

Суд еще раз отказал Сбербанку в иске к акционерам «Юлмарта»

 

Бенефициары онлайн-ретейлера «Юлмарта» не причинили убытков Сбербанку при получении кредита в 1 млрд рублей, следует из решения петербургского городского суда.

Как следует из картотеки суда, оно было принято в конце 2017 года, однако мотивировочная часть появилась лишь сейчас. Она может стать основанием для прекращения уголовного дела против одного из владельцев «Юлмарта» Дмитрия Костыгина, считает его защита.

Напомним, Сбербанк просил взыскать с собственников компании Дмитрия Костыгина, Августа Мейера, Михаила Васинкевича, а также бывшего гендиректора Сергея Федоринова 1 млрд рублей. Речь идет о сумме, которую «Юлмарт» ранее взял у Сбербанка взаймы. Однако Дзержинский суд отказался удовлетворить эти требования, поскольку Сбербанк параллельно взыскивает эти деньги с самой компании через арбитраж.

Именно получение «Юлмартом» кредита в Сбербанке на 1 млрд рублей стало поводом для возбуждения против Дмитрия Костыгина уголовного дела по обвинению в мошенничестве. Якобы он не собирался возвращать эти деньги и, как говорилось в заявлении Сбербанка в Следственный комитет, «распорядился средствами по собственному усмотрению».

Решение Дзержинского суда, вступившее после прохождения второй инстанции в законную силу, позволит прекратить уголовное дело в отношении Дмитрия Костыгина, считает его адвокат Константин Добрынин.

По его словам, из мотивировочной части следует, что «Юлмарт», прежде чем брать кредит, уведомил банк о состоянии своего долгового портфеля, а также что Дмитрий Костыгин вышел из состава совета директоров до получения займа. То есть даже формально он не мог быть причастным к этой процедуре, в отличие от другого акционера – Михаила Васинкевича, который был членом совета директоров.

«Юлмарт» – один из крупнейших российских онлайн-ретейлеров. Причиной финансовых проблем и, как следствие, исков от кредиторов стал акционерный конфликт между владельцами сети.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ЖК Дипломат/Холдинг «ПСК»
02.02.2018 13:10

Фасад ЖК «Дипломат» в неоклассическом стиле почти готов

Смотрите свежие фотографии со строительной площадки жилого комплекса бизнес-класса «Дипломат». На объекте завершена установка лифтов, в настоящее время производится устройство фасадной системы здания и входных групп
ГК «Эталон»
02.02.2018 12:50

Два банка аккредитовали жилые комплексы от «Эталон ЛенСпецСМУ»

АО «Россельхозбанк» аккредитовал новый жилой комплекс комфорт-класса «Дом на Блюхера», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: пр. Маршала Блюхера, д. 4, в 15-и минутах ходьбы от станции метро «Лесная»
Холдинг «ПСК»
01.02.2018 16:42

Кэшбэк 150 000 рублей на апартаменты в комплексе Like

В комплексе апартаментов Like 24 января стартовало специальное предложение – на ограниченное количество квартир действует кэшбэк 150 тысяч рублей*. Бонус предоставляется при полной оплате стоимости квартиры или при оформлении ипотеки. Чтобы получить кэшбэк, нужно заключить договор долевого участия до 14 февраля
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Хорватия хочет вернуть Украине четыре сломанных истребителя МиГ-21
Путин подписал закон о валютной зарплате россиян, работающих за рубежом
«Группа ЛСР» поставила кирпич для реконструкции рудника в Африке
Центр Кудрина призвал к новой приватизации
Суд еще раз отказал Сбербанку в иске к акционерам «Юлмарта»
Эксцентричный предприниматель Полонский займется «элиткой» поблизости от Кремля
«Ленэнерго» наполовину обновило совет директоров
Петербургский авторынок вырос впервые за пять лет
Династия Ротшильдов начнет производство кошерного шампанского
Титов передал Путину список беглых бизнесменов, готовых вернуться из Великобритании
Евгений Чичваркин: Не знаю ни одного человека, который просил бы Титова о возвращении в Россию
Депутаты заблудились в льготах для инвесторов
Фармкластер лишился гормонов роста
Известного пластического хирурга лишили бизнеса и обвинили в рейдерском захвате
Как ярмарки превратились в балаган
Суд доказал, что Сабадаш реальный Мэн
Откроет ли Россия арктический путь Китаю
Запретить - значит обезвредить. Как российскому ретейлу мешают бороться с китайцами
«Кремлёвский список» обесценит рубль не сегодня
«Силовые машины» ждут милости США
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Легенда полиции Ратушный раздал оплеухи официанткам на Энгельса

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Прокуратура оценит чистоту улиц в Петербурге после снегопада

Самый вкусный шедевр финской литературы

Новости компаний
ЖК Дипломат/Холдинг «ПСК»
02.02.2018 13:10
Фасад ЖК «Дипломат» в неоклассическом стиле почти готов
Смотрите свежие фотографии со строительной площадки жилого комплекса бизнес-класса «Дипломат». На объекте завершена установка лифтов, в настоящее время производится устройство фасадной системы здания и входных групп
ГК «Эталон»
02.02.2018 12:50
Два банка аккредитовали жилые комплексы от «Эталон ЛенСпецСМУ»
АО «Россельхозбанк» аккредитовал новый жилой комплекс комфорт-класса «Дом на Блюхера», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: пр. Маршала Блюхера, д. 4, в 15-и минутах ходьбы от станции метро «Лесная»
Холдинг «ПСК»
01.02.2018 16:42
Кэшбэк 150 000 рублей на апартаменты в комплексе Like
В комплексе апартаментов Like 24 января стартовало специальное предложение – на ограниченное количество квартир действует кэшбэк 150 тысяч рублей*. Бонус предоставляется при полной оплате стоимости квартиры или при оформлении ипотеки. Чтобы получить кэшбэк, нужно заключить договор долевого участия до 14 февраля
ПАО «МРСК Северо-Запада»
31.01.2018 10:45
МРСК Северо-Запада увеличивает резервные мощности на севере Карелии
В рамках рабочей поездки в северную часть региона глава Карелии Артур Парфенчиков и генеральный директор МРСК Северо-Запада Александр Летягин посетили производственное отделение «Северные электрические сети» филиала «Карелэнерго» и обсудили резервирование схем электроснабжения.
Уральский банк реконструкции и развития
30.01.2018 17:32
УБРиР расширил возможности финансирования участников тендеров
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) расширил возможности участников тендеров. Теперь собственникам малого и среднего бизнеса, наряду с банковскими гарантиями, доступен кредит «Обеспечительный», предоставляемый на различные цели: обеспечения заявок на участие в тендере, обеспечения исполнения контракта, а также финансирование хода исполнения контракта
«Главстрой-СПб»
30.01.2018 17:30
Коммерческие помещения в ЖК «Юнтолово» доступны в ипотеку
Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», и Банк «Союз» разработали совместную ипотечную программу на покупку нежилых помещений, расположенных в ЖК «Юнтолово» в Приморском районе Санкт-Петербурга. Процентная ставка по кредиту составляет от 12,1%
ЖК "Полюстрово Парк"/Setl City
29.01.2018 18:43
Setl City приступила к остеклению новой школы в Калининском районе
Setl City устанавливает окна в строящейся школе на территории ЖК «Полюстрово Парк» в Калининском районе Санкт-Петербурга. В здании ведутся кровельные работы, специалисты монтируют внутренние инженерные сети
Уральский банк реконструкции и развития
29.01.2018 17:02
УБРиР запустил рефинансирование для бизнес-клиентов
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) объявил о запуске рефинансирования кредитов для бизнеса, оформленных в других банках. Новый кредит «Рефинанс» позволяет предпринимателю объединить несколько кредитов в один и отложить выплату платежей до 1 года
https://pixabay.com/ru/
25.01.2018 18:31
Рекламу лекарств по радио и телевидению могут запретить
Группа депутатов Госдумы во главе с Владимиром Жириновским предлагает ввести правило, исключающее рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР)
25.01.2018 17:17
Мобильное приложение УБРиР признано лучшим в 2017 году
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) получил премию журнала Global Banking and Finance Review за лучшее мобильное приложение 2017 года. Ранее банк уже получал награду в этом финансовом конкурсе: в 2015 году интернет-банк УБРиР стал лучшим в Восточной Европе
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.