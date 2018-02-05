Суд еще раз отказал Сбербанку в иске к акционерам «Юлмарта»

Бенефициары онлайн-ретейлера «Юлмарта» не причинили убытков Сбербанку при получении кредита в 1 млрд рублей, следует из решения петербургского городского суда.

Как следует из картотеки суда, оно было принято в конце 2017 года, однако мотивировочная часть появилась лишь сейчас. Она может стать основанием для прекращения уголовного дела против одного из владельцев «Юлмарта» Дмитрия Костыгина, считает его защита.

Напомним, Сбербанк просил взыскать с собственников компании Дмитрия Костыгина, Августа Мейера, Михаила Васинкевича, а также бывшего гендиректора Сергея Федоринова 1 млрд рублей. Речь идет о сумме, которую «Юлмарт» ранее взял у Сбербанка взаймы. Однако Дзержинский суд отказался удовлетворить эти требования, поскольку Сбербанк параллельно взыскивает эти деньги с самой компании через арбитраж.

Именно получение «Юлмартом» кредита в Сбербанке на 1 млрд рублей стало поводом для возбуждения против Дмитрия Костыгина уголовного дела по обвинению в мошенничестве. Якобы он не собирался возвращать эти деньги и, как говорилось в заявлении Сбербанка в Следственный комитет, «распорядился средствами по собственному усмотрению».

Решение Дзержинского суда, вступившее после прохождения второй инстанции в законную силу, позволит прекратить уголовное дело в отношении Дмитрия Костыгина, считает его адвокат Константин Добрынин.

По его словам, из мотивировочной части следует, что «Юлмарт», прежде чем брать кредит, уведомил банк о состоянии своего долгового портфеля, а также что Дмитрий Костыгин вышел из состава совета директоров до получения займа. То есть даже формально он не мог быть причастным к этой процедуре, в отличие от другого акционера – Михаила Васинкевича, который был членом совета директоров.

«Юлмарт» – один из крупнейших российских онлайн-ретейлеров. Причиной финансовых проблем и, как следствие, исков от кредиторов стал акционерный конфликт между владельцами сети.