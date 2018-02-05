В армии возродятся политруки

В российской армии будет создано Главное военно-политическое управление. Оно будет образовано на базе существующих воспитательных структур.

Как пишет "Лента.ру", это 5 февраля сообщил «Интерфаксу» заместитель председателя Общественного совета при Минобороны России Александр Каньшин.

«Новое главное военно-идеологическое управление должно обладать достаточно большими полномочиями и иметь строгую вертикальную структуру в масштабе вооруженных сил (ВС) — от роты до видов и родов войск — и замыкаться на Министерство обороны России», — отметил он.

Новый орган целесообразно сформировать на базе ныне действующего Главного управления по работе с личным составом ВС, причем речь не должна идти о простом переименовании структуры, сказал Каньшин. «Сегодня назрела острая необходимость укреплять на всех уровнях морально-политическую закалку рядового и офицерского состава, усиливать сплоченность армейских коллективов для решения целого ряда важнейших задач», — подчеркнул он.

Орган военно-политического управления существовал в Советской армии с 1919 по 1991 год. Наименование структуры неоднократно менялось.