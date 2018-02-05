Эксцентричный предприниматель Полонский займется «элиткой» поблизости от Кремля

Экс-глава Mirax Group и несостоявшийся кандидат в президенты России Сергей Полонский стал владельцем проекта элитных апартаментов в самом центре Москвы.

Об этом 5 февраля с пометкой «срочно» сообщило информационное агентство RNS. Как рассказал журналистам сам предприниматель, проект, который будет реализован по адресу: Кремлевская набережная, 1/9, перешел к нему неделю назад от структур, связанных с главой компании Aeon Corporation Романом Троценко. Также Сергей Полонский отметил, что пока не знает точно, «что там в итоге будет – апартаменты или бутик-отель».

Отметим, что расположенный на Кремлевской набережной вблизи Московского Кремля и дома Пашкова участок под строительство апартаментов соседствует с историческим кварталом, в котором находится памятник архитектуры XVIII века – дом Алябьева (здание изначально принадлежало учителю и близкому товарищу императора Петра I Никите Зотову, а позже – сенатору Александру Алябьеву). Московские градозащитники уже выразили надежду на то, что столичные власти «сумеют удержать девелоперов в рамках законодательства об охране памятников».