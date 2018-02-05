Эксцентричный предприниматель Полонский займется «элиткой» поблизости от Кремля
Экс-глава Mirax Group и несостоявшийся кандидат в президенты России Сергей Полонский стал владельцем проекта элитных апартаментов в самом центре Москвы.
Об этом 5 февраля с пометкой «срочно» сообщило информационное агентство RNS. Как рассказал журналистам сам предприниматель, проект, который будет реализован по адресу: Кремлевская набережная, 1/9, перешел к нему неделю назад от структур, связанных с главой компании Aeon Corporation Романом Троценко. Также Сергей Полонский отметил, что пока не знает точно, «что там в итоге будет – апартаменты или бутик-отель».
Отметим, что расположенный на Кремлевской набережной вблизи Московского Кремля и дома Пашкова участок под строительство апартаментов соседствует с историческим кварталом, в котором находится памятник архитектуры XVIII века – дом Алябьева (здание изначально принадлежало учителю и близкому товарищу императора Петра I Никите Зотову, а позже – сенатору Александру Алябьеву). Московские градозащитники уже выразили надежду на то, что столичные власти «сумеют удержать девелоперов в рамках законодательства об охране памятников».
Справка:
Сергей Полонский – российский предприниматель, признанный в 2011 году журналом Forbes одним из наиболее эксцентричных российских бизнесменов. Родился в Ленинграде в 1972-м. В 2000-х годах являлся владельцем и руководителем девелоперской компании Mirax Group (ранее эта компания называлась «Строймонтаж»). Самым заметным проектом этой компании считается небоскреб «Башня «Федерация» в комплексе Москва-сити.
Широкую известность коммерсант получил в результате дела, связанного со строительством жилого комплекса «Кутузовская миля». В результате конфликта с якобы подконтрольной братьям Ротенбергам компанией «ФЦСР», которая являлась официальным застройщиком объекта, Полонский сначала объявил голодовку, а после возбуждения против него уголовного дела покинул Россию и осел в Камбодже.
В 2013 году Следственный комитет РФ заочно обвинил Полонского в мошенничестве и хищении 5,7 миллиарда рублей у дольщиков ЖК «Кутузовская миля», после чего предприниматель был объявлен в международный розыск. В 2015 году Полонского депортировали из Камбоджи в Россию, после чего признали виновным по делу о хищении и приговорили к 5 годам лишения свободы. В итоге бизнесмен был отпущен на свободу в связи с истечением срока давности.
В ноябре 2016-го Сергей Полонский, ещё находясь под арестом, заявил, что намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. 25 декабря 2017 года ему было отказано в регистрации из-за нехватки необходимых для регистрации документов и недостаточного числа участников в инициативной группе.