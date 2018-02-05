СМИ заподозрили Россию в желании саботировать открытие Олимпиады
Церемонию открытия Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане российская сборная посетит в усеченном составе. «Спорт-экспресс» рассмотрел в этом протест против навязанного атлетам нейтрального статуса.
Как 5 февраля подсчитало издание, в пятницу, 9 февраля, в два часа дня по московскому времени в Пхенчхане россияне выйдут на парад команд без хоккеистов, биатлонистов, фигуристов, а также сборных по шорт-треку, керлингу и санному спорту. У многих в этот день все еще проходят соревнования. Так, график подготовки мужской сборной по хоккею и вовсе не предполагал приезда спортсменов к открытию. На 10 февраля у команды назначен контрольный матч в корейском Аняне, и в Олимпийскую деревню игроки, тренеры и персонал прибудут на следующий день.
Не до церемонии оказалось и фигуристам, у которых на этот день назначены командные соревнования в другом городе. На день позже прилетит женская команда по керлингу, а команда по дабл-миксту предпочла выспаться перед игрой, которая назначена на следующее после открытия утро.
Издание пишет, что российские атлеты не горят желанием участвовать в торжественном мероприятии из-за санкций Международного олимпийского комитета; спортсменов лишили права на гимн, национальную форму и российский флаг, и даже белое полотнище с пятью кольцами понесет волонтер. Кроме этого, приехавшим на Игры в России могут предъявить отсутствие патриотизма, а в Пхенчхане их могут освистать антидопинговые активисты. Против саботажа церемонии выступает опыт прошлых Игр. Даже при отсутствии унизительных ограничений на открытии спортсмены присутствовали в выборочном порядке, а массовость создавали тренеры и врачи.
Справка:
Олимпиада-2018 пройдет в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля. От России на Олимпиаду поедут 169 спортсменов, которые будут выступать под нейтральным флагом. Национальный запрещен Международным олимпийским комитетом из-за антидопингового скандала: расследование МОК показало, что допинг-пробы российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи были подменены. Каждый атлет, решивший выступить под нейтральным флагом, должен был пройти специальный отбор. 111 спортсменов, в том числе лидеры сборной России, его не прошли. 1 февраля международный спортивный арбитраж (CAS) оправдал 28 сочинских олимпийцев, в результате чего Россия вернула себе первое место в командном зачете Олимпиады-2014. При этом МОК заявил, что оправдание еще не означает автоматическое приглашение на Олимпиаду в Пхёнчхане.