СМИ заподозрили Россию в желании саботировать открытие Олимпиады

Церемонию открытия Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане российская сборная посетит в усеченном составе. «Спорт-экспресс» рассмотрел в этом протест против навязанного атлетам нейтрального статуса.

Как 5 февраля подсчитало издание, в пятницу, 9 февраля, в два часа дня по московскому времени в Пхенчхане россияне выйдут на парад команд без хоккеистов, биатлонистов, фигуристов, а также сборных по шорт-треку, керлингу и санному спорту. У многих в этот день все еще проходят соревнования. Так, график подготовки мужской сборной по хоккею и вовсе не предполагал приезда спортсменов к открытию. На 10 февраля у команды назначен контрольный матч в корейском Аняне, и в Олимпийскую деревню игроки, тренеры и персонал прибудут на следующий день.

Не до церемонии оказалось и фигуристам, у которых на этот день назначены командные соревнования в другом городе. На день позже прилетит женская команда по керлингу, а команда по дабл-миксту предпочла выспаться перед игрой, которая назначена на следующее после открытия утро.

Издание пишет, что российские атлеты не горят желанием участвовать в торжественном мероприятии из-за санкций Международного олимпийского комитета; спортсменов лишили права на гимн, национальную форму и российский флаг, и даже белое полотнище с пятью кольцами понесет волонтер. Кроме этого, приехавшим на Игры в России могут предъявить отсутствие патриотизма, а в Пхенчхане их могут освистать антидопинговые активисты. Против саботажа церемонии выступает опыт прошлых Игр. Даже при отсутствии унизительных ограничений на открытии спортсмены присутствовали в выборочном порядке, а массовость создавали тренеры и врачи.