МЧС: В жилом доме в Самаре рванул газовый баллон

Один человек пострадал при взрыве в 17-этажном жилом доме в Самаре днём 5 февраля. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе регионального МЧС. При этом очевидцы заявляют о троих мужчинах с ожогами, но к медикам те пока не обращались.

По информации спасателей, дом не газифицирован, – взорвался газовый баллон. При этом пострадал один человек, но от госпитализации он отказался.

Очевидцы добавляют: в одной из квартир монтировали натяжные потолки, скорее всего на балконе, где предположительно и произошёл взрыв. Сразу после инцидента прохожие заметили троих молодых людей с ожогами, они сели в машину и поспешили скрыться.

Около 15:00 прохожие услышали громкий хлопок, а затем из окон 16-го этажа дома на улице Димитрова повалил дым. Из здания эвакуировали 70 человек.