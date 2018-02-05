Топовые игровые ноутбуки в КЕЙ

Ноутбуки, созданные специально для геймеров, не случайно выделены в отдельную категорию, ведь к этим персональным компьютерам предъявляются особые требования. Давайте взглянем на современные игровые ноутбуки и поймем, в чем они похожи, а чем различаются.

Ноутбук MSI GT73VR 7RE-471RU

Это один из самых дорогих и продвинутых игровых ноутбуков: 17-дюймовый экран с разрешением 4К (3840 x 2160 пикселей), мощный 4-ядерный процессор Intel Core i7 7820HK, работающий на частоте 2.9 ГГц, 32 гигабайта оперативной памяти и видеокарта Geforce GTX 1070M c 8 гигабайтами собственной памяти. Такой конфигурации могут позавидовать многие настольные компьютеры. При этом вес ноутбука всего лишь 3,9 кг. Без сомнений, GT73VR Titan является самым тонким 17.3" игровым ноутбуком на рынке.

ASUS ROG GX501VS-GZ061T

Инженерам ASUS удалось уместить всю начинку в корпус толщиной всего 17,9 мм, а общий вес устройства составил чуть более двух килограмм. За графику в устройстве отвечает флагманская видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1070. Из других особенностей ноутбука стоит отметить процессор Intel Core седьмого поколения (4-ядерный 7700HQ с частотой 2.8 ГГц), частота обновления дисплея до 120 Гц и 16 гигабайт оперативной памяти. Ноутбук также оснащен эргономичной клавиатурой с цветной светодиодной подсветкой.

Lenovo Y920-17IKB

Примерно в ту же сумму, что и Asus ROG, обойдется Lenovo Y920-17IKB. Тут мы увидим очень похожую конфигурацию: процессор Intel Core i7, работающий на частоте 2.9 ГГц, 16 гигабайт оперативной памяти, HDD в 1 терабайт и SSD объемом 256 Гб, а также видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1070 с 8 гигабайтами собственной памяти. Диагональ экрана у ноутбука составляет 17.3 дюйма, а максимальное разрешение — 1920 x 1080 пикселей, что соответствует качеству FullHD. Модель также оснащена максимально чувствительной механической клавиатурой с многоцветной RGB-подсветкой.

ASUS ROG GX700Vo

Модель GX700 представляет собой первый в мире геймерский ноутбук с водяной системой охлаждения. В конфигурацию устройства входит разгоняемый процессор Intel серии K (4-ядерный Intel Core i7 6820HK с частотой 2.7 ГГц), видеокарта NVIDIA GeForce GTX 980 с 8 Гб памяти и 32 Гб оперативной памяти DDR4. Продуманное подключение к ноутбуку обеспечивает эффективную прокачку хладагента без риска протечек.