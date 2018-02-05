Голландия отозвала посла в Турции

МИД Нидерландов официально отозвал из Турции своего посла, въезд которому Анкара не предоставляла с марта 2017 года после ухудшения отношений между странами, сообщается на сайте правительства королевства 5 февраля.

По словам главы нидерландского МИД Халбы Зейлстры, за последнее время переговоры с Турцией "давали шанс" на нормализацию отношений, однако страны так и не смогли договориться, пишет РИА Новости.

"Правительство решило официально отозвать из Анкары посла Нидерландов, у которого не было доступа в Турцию с марта 2017 года", — говорится в сообщении.

При этом страна намерена соблюдать ответный запрет в отношении турецкого дипломата до тех пор, пока Турция не даст разрешение на въезд нидерландского посла.

Турецкий МИД объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов после отпуска дипломата в марте 2017-го, после того, как власти Нидерландов не пустили в страну самолет с главой МИД Турции. Министр планировал посетить митинг в Роттердаме, чтобы информировать турецких граждан в этой стране о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции о полномочиях президента страны.