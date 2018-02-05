В Самаре в жилом доме взорвался газ

Взрыв газа произошел в жилой многоэтажке Самары днём пятого февраля. Ударом вынесло несколько бетонных блоков. На улицу эвакуировали 70 человек.

Как сообщает портал 63.ru, около 15:00 прохожие услышали громкий хлопок, а затем из окон 16-го этажа дома по улице Димитрова повалил дым. Предположительно, произошёл взрыв газа.

Точной информации о пострадавших нет. Эвакуировано 70 человек. По сообщению очевидцев, взрывом вынесло бетонные блоки здания, оборвались тросы в шахтах лифтов. Возможно, в одном из лифтов застряли люди.

На месте ЧП работают оперативные службы.