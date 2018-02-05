Прокуратура оценит чистоту улиц в Петербурге после снегопада

Прокуратура начала проверку организаций, отвечающих за уборку снега в Петербурге. Об этом «Фонтанке» сообщили в надзорном ведомстве 5 февраля.

Под «прицел» сотрудников прокуратуры попадёт комитет по благоустройству Смольного, районные администрации, внутригородские муниципальные образования, управляющие компании и ТСЖ. В ходе проверки внимание уделят не только чистоте проезжей части, но и дворовых территорий, внутриквартальных проездов.

За воскресенье, 4 февраля, в Петербурге выпало до 30 см снега. С утра 5 февраля к уборке подключили более 7 тысяч дворников и 520 спецмашин. Тем не менее первый рабочий день недели начался с 9-балльных пробок. Спустя некоторое время ситуация на дорогах стала для автомобилистов более комфортной. По состоянию на 14:30 пробки в городе оцениваются на пять баллов.