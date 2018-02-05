В Петербурге расследуют гибель женщины, напившейся омывайки с метанолом

Смерть петербурженки от отравления метанолом закончилась обысками и уголовным делом. Женщина напилась стеклоомывающей жидкости с ядовитым спиртом.

Фото: ГУ МВД СПб и ЛО

Как сообщили 5 февраля в пресс-службе городского Следственного комитета, женщина 57 лет скончалась в больнице еще 17 января. Случившееся квалифицировали как производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, которые повлекли смерть человека. Сотрудники полиции и СК провели обыски в помещениях фирмы, которой вменяют производство токсичной «омывайки». Со складов на Московском шоссе вывезли более 20 ящиков спиртосодержащей продукции, 10 бочек со спиртом, общим объёмом более 2 тонн, а также около тысячи упаковок стеклоомывающей жидкости на основе метанола. Расследование продолжается.

По данным Роспотребнадзора, около 1200 острых отравлений метанолом фиксируется ежегодно в России, из них более 80% заканчиваются летальными исходами.

Ранее сообщалось, что сотрудники экономической полиции и Следкома перекрыли канал поставки стеклоомывающей жидкости в город на Неве из соседнего округа. Итогом командировки стали почти четыре тысячи пятилитровых канистр и 11 подозреваемых.

Фото: ГУ МВД СПб и ЛО

Запрет на продажу товаров, при изготовлении которых использовался метиловый спирт, действует в России с 2007 года. Выпитые 10 граммов метанола вызывают слепоту, а после 30 граммов наступает смерть.