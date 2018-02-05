СКР объяснил задержания чиновников в Дагестане и показал золотой ТТ

Следственный комитет РФ подтвердил задержание главы правительства Дагестана, двух его заместителей и экс-министра образования 5 февраля. Чиновников заподозрили в крупном мошенничестве с бюджетными деньгами.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, СК России расследует уголовное дело по факту хищения бюджетных средств, выделенных Дагестану для реализации социальных программ на территории региона. Следователи считают, что к преступлению причастны временно исполняющий обязанности главы правительства республики Абдусамад Гамидов, два врио зампредседателя правительства Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, бывший министр образования республики Шахабас Шахов и иные лица.

Утром в домах чиновников прошли обыски. У Гамидова изъяли пистолеты ПМ, «Беретта» и золотой ТТ, а также два автомата Калашникова и боеприпасы.

«В ближайшее время следствие планирует предъявить обвинение всем указанным лицам и ходатайствовать перед судом о заключении их под стражу», – сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Напомним, проверки, направленные на выявление коррупции, проходят в Дагестане с начала 2018 года. В январе арестовали мэра Махачкалы Мусу Мусаева по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в марте 2016 года Мусаев разрешил «приватизировать» земельный участок площадью около 17,5 га в Махачкале. Собственность Дагестана незаконно перешла во владение ОАО «АСПК» с легкой руки чиновника за плату в размере 1 100 000 рублей. При этом рыночная стоимость участка превышает 81 млн.