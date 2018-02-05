Благотворительная организация «Шаг навстречу» реализует проект «Впечатления вместо подарков». Его цель – сделать своим подопечным не материальные подарки, а впечатления. Впечатления от посещения музеев, театров, интересных мероприятий, да и просто от прогулки по красивому городу. А для этого необходимы средства, ведь подопечные «Шага навстречу» - это особые дети, и живут они в детдоме в Павловске.

Благотворительная организация «Шаг навстречу» просит поддержать проект «Впечатления вместо подарков». На его осуществление требуется собрать 150 тысяч рублей. На данный момент собрано меньше половины – 67 420 рублей. Средства нужны, чтобы продолжать возить подопечных «Шага навстречу» на разные мероприятия.

Детский дом №4, в котором живут особые ребята, находится в Павловске, а большая часть интересных мероприятий проводится в Петербурге. Часто компании-друзья «Шага навстречу» дают транспорт безвозмездно, но и у них такая возможность есть не всегда. Поэтому «Шаг навстречу» организовал сбор средств на аренду автобусов для будущих выездов (средняя стоимость поездки туда – обратно составляет 4000 руб.), и без поддержки горожан благотворительной организации не справиться.

«Таню я знаю больше двух лет, мы с ней очень дружим, но даже меня она смогла удивить: я не встречала за все это время, ни одного ребенка, который был бы настолько самостоятелен и независим, как эта маленькая хрупкая девочка. А еще Танюша обладает ценным качеством – она благодарный человек», – рассказывает Варвара, координатор проекта «Социальная интеграция» организации «Шаг навстречу», о Тане – девочке, которая живет в детском доме для ребят, имеющих инвалидность.

«Мы много где были и многое видели. С Таней мы успели попрыгать на батутах, восхититься дельфинами, позаниматься с глиной в Музее варежки, рассмотреть созвездия в «Планетарии». А когда мы жили в Петербурге, часто гуляли по Невскому – Танюша внимательно разглядывала все вокруг себя: шумных уличных музыкантов, продавцов каштанов, интерактивные витрины магазинов, запахи, звуки, вкусы – Петербург завораживал ее, шокировал, волновал. Каждую секунду ребенок, который вырос в детском доме, учился, узнавая что-то новое. «Что это за море?» – спрашивала она про канал Грибоедова. «Почему пюре зеленое?» – интересовалась, когда во время обеда нас угощали шпинатом», – вспоминает Варвара.

Благодаря Варваре Таня, как и другие дети из детского дома, у которых есть друзья-волонтеры из «Шага навстречу», часто ездила на множество мероприятий. Ребята, к счастью, имеют возможность видеть жизнь за пределами детского дома.

В перспективе сотрудники «Шага навстречу» хотят, чтобы мальчик Дима и пятеро его друзей увидели «Щелкунчика» в «Мюзик-Холле», а Лиза, Никита и Диана встретились в анимационной студии «Да!» со своими друзьями, которые несколько месяцев назад уехали во взрослые психоневрологические интернаты. Еще хотят сводить детей на спектакли в ТЮЗ и в театр КУКлы. А старшие ребята – Оксана, Туся, Саша, Яша и Настя – смогли бы посетить кулинарный мастер-класс.

И это только малая часть задуманного и запланированного благотворительной организацией «Шаг навстречу». Чтобы все эти и множество других планов осуществились, общественная организация «Шаг навстречу» собирает 150 000 рублей, которые покроют расходы на транспорт, сладости, работу руководителя проекта, а также, при необходимости, – покупку билетов на мероприятия.

Помочь проекту можно ЗДЕСЬ.