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05.02.2018 15:28

После гибели пешехода под бульдозером у Юго-Западной ТЭЦ возбуждено уголовное дело

В Петербурге возбуждено дело после смерти пешехода под гусеницами бульдозера. Техникой управлял гражданин Белоруссии, работы проводились на золоотвале у Юго-Западной ТЭЦ на улице Доблести.

Как стало известно «Фонтанке» 5 февраля, сотрудниками Главного следственного управления ГУ МВД Петербурга и области уголовное дело по статье 264 УК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» возбуждено в отношении 48-летнего водителя Игоря Лобанова, сидевшего за рулем бульдозера и при движении задним ходом наехавшего на двадцатилетнего пешехода. Потерпевший получил тяжелейшие травмы и умер в горбольнице на Костюшко.

Бульдозер работал на месте бывшего золоотвала. Он был использован под строительство Юго-Западной ТЭЦ, принадлежащей городу в лице комитета имущественных отношений. Первоначально происшествие было оформлено как случившее на территории теплоэлектроцентрали.

Гендиректор Юго-Западной ТЭЦ Ростислав Костюк сообщил «Фонтанке», что инцидентов с бульдозерами на предприятии не фиксировалось. Наезд, по уточненным данным, совершен на остальной части бывшего золоотвала, примыкающей к ТЭЦ. Эта территория перешла в собственность коммерческой организации и неоднократно становилась объектом внимания  правоохранительных и надзорных органов для проверки информации о складировании строительных грунтов в Финский залив. Последнее посещение датировано концом декабря 2017 года.

КПООС/Архив "Фонтанки"

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