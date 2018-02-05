«Агора»: Каждые 8 дней в России суды лишали свободы интернет-пользователей

Более 115 тыс. случаев ограничения свободы в Интернете насчитали в 2017 г. представители международной правозащитной группы «Агора» (напомним, одноименная межрегиональная ассоциация сначала была признана иностранным агентом, а позже ликвидирована по инициативе Минюста). Данные о всех выявленных случаях блокировок сайтов, уголовных преследованиях и приговорах, связанных с теми или иными видами онлайн-активности, 5 февраля были опубликованы на сайте международной группы в докладе «Свобода интернета 2017: ползучая криминализация».

Согласно докладу, в прошлом году в России по требованию государства ежедневно блокировали 244 интернет-страницы, а доменная зона .ru сократилась на 55 тыс. доменов, составив чуть более 5 млн зарегистрированных в этой зоне имен.

«Каждые 6 дней пользователи подвергались нападению или угрозам, а каждые 8 дней – выносился приговор к реальному лишению свободы», – сообщают представители «Агоры».

По данным организации, в прошедшем году значительно увеличилось как общее число случаев привлечения к уголовной ответственности либо возникновения реальной угрозы предъявления обвинений (411 случаев), так и количество приговоров к реальному лишению свободы (43 случая). В качестве одного из примеров авторы доклада приводят дело блогера Руслана Соколовского, который был признан виновным в возбуждении вражды по национальному и религиозному признакам, а также оскорблении чувств верующих за публикацию нескольких видеороликов на своем YouTube-канале. Напомним, наибольшую известность получил ролик Соколовского, в котором он играл в игру Pokemon GO в одном из центральных православных храмов Екатеринбурга.

В Петербурге, по данным «Агоры», на пользователей Интернета также оказывается серьезное давление. Правозащитники сообщают о 103 случаях ограничения свободы в Сети, в том числе с применением насилия (для сравнения, в 2016 г. по Петербургу «Агорой» было зафиксировано 67 подобных случаев). Отметим, что исследователи принимали во внимание не только случаи, непосредственно связанные с сетевой активностью того или иного человека, но и, например, с участием тех или иных пользователей в протестных акциях в марте и июне 2017 года.

Также составители доклада приводят результаты исследования, проведенного организацией Freedom House. Согласно составленному этой организацией рейтингу, Россия вот уже третий год подряд остается в группе стран «с несвободным Интернетом» и находится вместе с Турцией на 50 месте из 65 (судя по данным этой организации, еще хуже с сетевой свободой, например, в Таиланде, Египте и Иране).