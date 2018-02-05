«Ленэнерго» наполовину обновило совет директоров

Состав совета директоров «Ленэнерго», после назначения на должность Андрея Рюмина — бывшего зама нынешнего главы «Россетей» Павла Ливинского, обновился наполовину по сравнению с избранным в июне 2017 года.

Как сообщил источник «Фонтанки» 5 февраля 2018, помимо Рюмина и Ливинского в совет вошли чиновники Александр Герман – заместитель председателя комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга и Сергей Милославский – заместитель управляющего СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции». А также два функционера «Россетей»: Даниил Краинский – главный советник Ливинского и Евгений Ольхович – заместитель генерального директора по стратегическому развитию.

Места в совете сохранили представители профильных комитетов Смольного, представитель Минэнерго Павел Сниккарс, а также Сергей Сергеев – заместитель генерального директора по капитальному строительству «Россетей».

Напомним, супругой Андрея Рюмина является Ирина Медведчук, чей отец Виктор возглавлял администрацию президента Украины Виктора Ющенко, а сейчас курирует обмен пленными между Киевом и Донбассом. СМИ называют Виктора Медведчука кумом Владимира Путина, который якобы крестил его вторую дочь.