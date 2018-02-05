Несуществующий сотрудник Роскомнадзора требует удалить с сайтов запрещённую информацию
Поддельные письма от Роскомнадзора получили владельцы нескольких сайтов. Неизвестный отправитель требует удалить с ресурсов противоправные сведения.
Как объяснили 5 февраля в ведомстве, послания направляются с адресов общедоступных почтовых сервисов на «бланках» Роскомнадзора. «Документ» заверен подписью несуществующих сотрудников.
«При получении официальных писем из Роскомнадзора просим обращать особое внимание на электронный адрес отправителя. Все электронные адреса Роскомнадзора оканчиваются на @rkn.gov.ru», — подчеркнули в управлении.
Также в ведомстве обратили внимание на то, что все официальные письма Роскомнадзора имеют электронную подпись.