СМИ: Четырех высокопоставленных чиновников Дагестана задержали

Сотрудники ФСБ задержали временно исполняющего обязанности главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и еще троих высокопоставленных чиновников республики в ходе антикоррупционной операции 5 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

Официального подтверждения информации нет, однако источник сообщил агентству, что кроме Гамидова среди задержанных оба его заместителя Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и бывший министр образования Шахабас Шахов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По информации РБК, им могут предъявить обвинения в организации преступного сообщества. Предполагается, что в состав ОПС кроме чиновников входили также сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в домах дагестанских чиновников утром 5 февраля прошли обыски. Правоохранительные органы проверяют расходование бюджетных средств в регионе, пишет «Дождь» со ссылкой на «Интерфакс».

Проверки, направленные на выявление коррупции, проходят в Дагестане с начала 2018 года. В январе арестовали мэра Махачкалы Мусу Мусаева по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в марте 2016 года Мусаев разрешил «приватизировать» земельный участок площадью около 17,5 га в Махачкале. Собственность Дагестана незаконно перешла во владение ОАО «АСПК» с легкой руки чиновника за плату в размере 1 100 000 рублей. При этом рыночная стоимость участка превышает 81 млн.