Рыбаки на Неве поймали условный срок

Запретная ловля миног на Неве обернулась уголовным делом для любителей рыбалки в Петербурге. Браконьеры раскаялись на суде и получили условные сроки.

Фото: СЗФОУТ/архив

Как сообщили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов Северной столицы 5 февраля, трёх петербуржцев признали виновными в незаконной добыче водных биологических ресурсов.

В ходе процесса установлено, что в ночь с 10 на 11 апреля 2017 года браконьеры вышли на незаконный промысел в акватории Невы у седьмого причала Морского порта Санкт-Петербург. Это точка нереста миноги, через неё проходят и миграционные пути рыбы, поэтому ловить здесь запрещено.

Фото: СЗФОУТ/архив

С помощью специальных ловушек — бураков — из реки вытащили 6 137 экземпляров рыбы. Упаковав миног в бочки, рыбаки отправились на берег, где их задержала полиция. Позже незаконную добычу оценили в 2,2 млн рублей.

Обвиняемые признали свою вину. Кировский районный суд назначил наказание всем фигурантам в виде лишения свободы сроком на 2 года условно.