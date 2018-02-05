Сотрудника петербургского «Ростелекома» не будут судить за гибель ребенка от удара током

Октябрьский суд Петербурга прекратил производство по уголовному делу сотрудника «Ростелекома». Юрия Ополченного обвиняли в гибели маленького ребенка, которого ударило током.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов 5 февраля, сначала материалы переквалифицировали со ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) на 109-ю (причинение смерти по неосторожности). Потом дело прекратили в связи с примирением сторон.

Напомним, трагический случай произошел в мае 2016 года в квартире в Прядильном переулке, 8-10. Полуторагодовалый мальчик одновременно коснулся радиатора отопления и разветвителя кабельного ТВ и получил смертельный удар током. Ток попал в квартиру по проводам общедомового оборудования «Ростелекома». Сначала уголовное дело возбудили по 109-й статье, а потом заменили на 238-ю. Вину возложили на 50-летнего начальника участка Юрия Ополченного, в чью зону ответственности входил Прядильный переулок. Несмотря на то, что оборудование и сети «Ростелекому» достались от предшественника, «ТКТ», следствие увидело причинно-следственную связь с несчастьем в действиях специалиста.