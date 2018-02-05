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05.02.2018 12:44

«Зенит» выиграл у литовского «Стумбраса»

«Зенит» выиграл у литовского «Стумбраса», 5 февраля через 16 часов после завершения предыдущей товарищеской встречи сине-бело-голубые вышли на тренировочное поле комплекса «Калиста» в Турции. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сине-бело-голубые сумели открыть счет на 15-й минуте встречи — Доменико Кришито исполнил фирменный навес с левого фланга, и Римвидас Садаускас в прыжке срезал мяч в собственные ворота.

На 60-й минуте Панюков сумел заработать пенальти, который отправился исполнять Леандро Паредес — аргентинец ударил в правый от себя угол, но промахнулся. Полузащитник мгновенно исправился — сперва он на дриблинге протаранил центр и заработал штрафной, а затем мощно его реализовал — 2:0.

Следующий матч сине-бело-голубые проведут 7 февраля против «Црвены Звезды», встреча начнется в 18:30.


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