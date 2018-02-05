Кладовщице петербургского ломбарда дали условно за присвоение 3 млн

Кладовщица-кассир «Ижорского ломбарда» Наталия Зуйкова признана виновной в присвоении 3 миллионов рублей. Она оформляла залоги на лиц, не обращавшихся в контору для получения займов, сообщает пресс-служба судов Петербурга 5 февраля.

Согласно материалам уголовного дела, которые были рассмотрены Колпинским районным судом, Наталия Зуйкова вплоть до марта 2016 года, пользуясь своим служебным положением, оформляла подложные залоговые билеты на людей, которые в ломбард не обращались. Всего она успела оформить 232 займа под залог несуществующих изделий из драгоценных металлов и камней. В результате кладовщица-кассир присвоила более 3 млн рублей.

За преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), суд приговорил Зуйкову к наказанию в виде лишения свободы сроком на 4 года (условно) и с испытательным сроком в 4 года. Подсудимая вину признала.