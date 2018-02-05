Ректора Бонч-Бруевича отстранили от должности до конца учебного года

Ректор Университета имени Бонч-Бруевича Сергей Бачевский не сможет приступить к обязанностям в новом учебном году. Его отстранение от должности продлено до мая 2018 года в связи с уголовным делом о превышении полномочий.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 5 февраля, постановление о пролонгации временного отстранения вынес Невский райсуд. К обязанностям Бачевский не сможет приступить минимум до 4 мая. В пресс-службе уточнили, что ректор и его защита возражали против этого решения, ссылаясь на явную затянутость следствия, которое ведет УФСБ Петербурга и области. Уголовное дело возбуждено в мае 2017-го, а экспертизы назначены 1 ноября, причем интересующая чекистов документация изъята еще в 2016-м.

Сергей Бачевский обвиняется в превышении должностных полномочий (статья 286 УК) в связи с якобы незаконной передачей нежилых помещений в аренду трем коммерческим организациям. От должности Бачевский отстранен в ноябре 2017-го. Тогда же следствие изменило ему меру пресечения на подписку о невыезде, ранее ректор содержался под домашним арестом.

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени профессора Бонч-Бруевича является старейшим и известнейшим вузом России в области подготовки специалистов для отрасли связи и телекоммуникаций. Он обучает более 7 тысяч студентов одновременно. Бачевский возглавляет университет с 2012 года.