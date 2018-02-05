Минфин РФ вновь закупит рекордный объем валюты

Минфин закупит валюту на внутреннем рынке на 298,1 млрд рублей в феврале текущего года. Об этом сообщается на сайте министерства 5 февраля.

«Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, составляет 298,1 млрд рублей», — заявили в министерстве.

Уточняется, что операции будут проводиться с 7 февраля по 6 марта 2018 года. Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит 15,7 млрд рублей.

Напомним, 11 января Министерство финансов РФ заявило о том, что планирует тратить в день по 15 млрд рублей на покупку валюты. Операции продолжались с 15 января по 6 февраля, они являются крупнейшими в своём роде. "Каждый рабочий день в течение указанного периода Банк России будет заключать сделки покупки иностранной валюты на организованных торгах Московской биржи равномерно в течение торгового дня, – говорилось в сообщении Минфина от 11 января. – Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, составляет 257,1 млрд рублей"