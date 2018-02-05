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05.02.2018 12:20

Минфин РФ вновь закупит рекордный объем валюты

Минфин закупит валюту на внутреннем рынке на 298,1 млрд рублей в феврале текущего года. Об этом сообщается на сайте министерства 5 февраля.

«Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, составляет 298,1 млрд рублей», — заявили в министерстве.

Уточняется, что операции будут проводиться с 7 февраля по 6 марта 2018 года. Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит 15,7 млрд рублей.

Напомним, 11 января  Министерство финансов РФ заявило о том, что планирует тратить в день по 15 млрд рублей на покупку валюты. Операции  продолжались с 15 января по 6 февраля, они являются крупнейшими в своём роде. "Каждый рабочий день в течение указанного периода Банк России будет заключать сделки покупки иностранной валюты на организованных торгах Московской биржи равномерно в течение торгового дня, – говорилось в сообщении Минфина от 11 января. – Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, составляет 257,1 млрд рублей"


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ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
13.12.2017 17:21
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ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
12.12.2017 16:13
Мобильный сайт Банка «Санкт-Петербург» стал продуктом года
8 декабря 2017 года в Сочи состоялось награждение лауреатов премии «Время инноваций 2017» - независимой награды за достижения в области инновационной деятельности, получившие общественное и деловое признание. Мобильный сайт Банка «Санкт-Петербург» m.bspb.ru стал лауреатом премии в номинации «Продукт года» в категории «Финансовые услуги»
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ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
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Банк «Санкт-Петербург» отмечает 10-летие IPO
Ровно 10 лет назад, в ноябре 2007 года, Банк «Санкт-Петербург» первым из российских частных банков, провел первичное размещение акций (IPO). Сделка носила инновационный характер: рынку были предложены акции и конвертируемые в акции депозитарные расписки. На российском рынке ранее таких размещений не было.
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Интернет-банк Банка «Санкт-Петербург» вошел в пятерку лучших в России
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«Банк «Санкт-Петербург»
21.11.2017 17:07
Банк «Санкт-Петербург» открыл для компании «КОНТРОЛ Лизинг» кредитную линию на 500 млн рублей
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ООО «КОНТРОЛ лизинг» подписали договор об открытии кредитной линии объемом 500 млн рублей. Финансирование предоставлено сроком на 3 года.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
16.11.2017 18:53
Банк «Санкт-Петербург» предлагает кредиты экспортерам по пониженным ставкам
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и «Российский экспортный центр» подписали Соглашение о предоставлении компенсационных выплат из федерального бюджета на цели субсидирования компенсации процентных ставок по экспортным кредитам
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