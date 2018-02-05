Онлайн-переводчик чуть не посадил норвежских олимпийцев на «яичную диету»

Из-за ошибки поваров Олимпийской сборной Норвегии, которые при помощи онлайн-переводчика Google Translate хотели заказать у корейских поставщиков яйца для питания своей сборной, норвежский олимпийский лагерь в Пхенчхане оказался завален яйцами.

Фото: скриншот/twitter.com/tronderavisa

Об этом сообщила норвежская вещательная корпорация NRK. Ошибка в заказе привела к тому, что вместо 1,5 тыс. яиц норвежцы получили 15 тыс.

«Мы были весьма удивлены, когда нам привезли яйца. Казалось, им не будет конца», – рассказал журналистам представитель сборной Латтермилд Йохансен.

В итоге поставщики согласились забрать обратно 13,5 тыс. яиц, а повара Олимпийской сборной Норвегии отчитались о своей готовности в течение Игр кормить атлетов с раннего утра до позднего вечера.

Также повара рассказали о том, что главным продуктом, заготовленным на время соревнований в Южной Корее для норвежских спортсменов, стал лосось.

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля. От России на Олимпиаду поедут 169 спортсменов, которые будут выступать под нейтральным флагом.