СМИ: США начали вывод войск из Ирака

США начали выводить из Ирака войска после завершения активной фазы борьбы с террористический группировкой «Исламское государство», передает Associated Press.

Как пишет 5 февраля "Газета.ру", об этом американскому СМИ сообщили два иракских официальных лица. Они заявили, что возглавляемая США коалиция и правительство Ирака достигли соглашения о выводе войск из Ирака впервые за три года.

Отмечается, что десятки американских солдат были перевезены из Ирака в Афганистан за последнюю неделю.

Американские войска вторглись на территорию Ирака ещё в 2003 году для свержения режима Саддама Хусейна.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.