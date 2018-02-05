Губернатор Петербурга посетил садики и школу в ЖК «Солнечный город»

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко в рамках планового объезда Красносельского района посетил современные детские сады, построенные Setl City на территории ЖК «Солнечный город», а также строящуюся школу

Первое детское дошкольное учреждение в ЖК «Солнечный город» на 220 ребят было введено в эксплуатацию в декабре 2017 года. Современный садик оснащен бассейном, помещениями для физкультурных групповых занятий, музыкальным классом, полностью оборудованной кухней. Благоустроена дворовая территория, установлен детский городок, высажены кустарники.

В том же месяце компания Setl City ввела в эксплуатацию второе дошкольное учреждение в ЖК «Солнечный город». Садик с бассейном также рассчитан на 220 малышей. Для ребят здесь есть также физкультурный зал, музыкальный класс, оснащенная кухня. Во дворе благоустроены площадки для игр и отдыха, установлены детские городки, высажены кустарники.

Продолжается строительство школы на 1375 мест с двумя плавательными бассейнами – большим 25 м длиной и малым 10 м длиной. Четырёхэтажное здание школы общей площадью более 33 тыс.кв.м. будет оборудовано актовым залом на 700 мест, столовой, рассчитанной более чем на 460 ребят. Проектом также предусмотрены дополнительные помещения для внеклассных занятий музыкой и помещения для кружков. Прилегающая территория будет благоустроена, появится стадион для игры в мини-футбол, две многофункциональные спортивные площадки, пять игровых площадок и зона отдыха. Плановый ввод школы в эксплуатацию намечен на 3 квартал 2018 года.

Эксклюзивным брокером проекта «Солнечный город» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Солнечный город" - застройщик ООО "Сэтл Инвест", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/solnechnyi-gorod/declarations