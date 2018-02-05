WADA сорвало тренировку женской сборной России по хоккею
Офицеры Всемирного антидопингового агентства (WADA) сорвали тренировку женской сборной России по хоккею. Об этом 5 февраля сообщает «Матч ТВ».
Допинг-офицеры увели сдавать анализы 16 спортсменок. Часть из них не успела освободиться к началу тренировки, поэтому тренеры не сумели провести полноценное занятие.
Хоккейный турнир на Олимпиаде продлится с 10 по 22 февраля. Первый матч россиянки проведут с соперницами из Канады.
Международный олимпийский комитет (МОК) ранее отказал в приглашении на Олимпиаду в Пхенчхане 13 российским спортсменам и двум тренерам, оправданным Спортивным арбитражным судом (CAS). С россиян сняли пожизненное отстранение от Игр за нарушение антидопинговых правил, но комиссию МОК это не убедило.
В МОК указали, что суд снял запрет на участие в Олимпиадах как таковых, но это не означает, что они могут принять участие в Играх уже в этом году, поэтому комиссия единогласно приняла решение не приглашать спортсменов в Пхенчхан.
Справка:
Олимпиада-2018 пройдет в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля. В конце прошлого года Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам выступать под национальным флагом. Причиной стал антидопинговый скандал: расследование МОК показало, что допинг-пробы российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи были подменены. Каждый атлет, решивший выступить под нейтральным флагом, должен был пройти специальный отбор. 111 спортсменов, в том числе лидеры сборной России, его не прошли. 1 февраля международный спортивный арбитраж (CAS) оправдал 28 сочинских олимпийцев, в результате чего Россия вернула себе первое место в командном зачете Олимпиады-2014.