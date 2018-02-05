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05.02.2018 11:45

«Лёгкие люди» приглашают многодетных мам учиться на актрис

Театральный центр «Легкие люди» предлагает многодетным мамам бесплатно выучиться на актрис. Для этого театральный центр проводит конкурс среди мам трёх и более детей.

Как рассказали организаторы проекта, победительница получит грант на 255 тысяч рублей на обучение на курсе профессиональной переподготовки «Актёр театра и кино». По окончании обучения выдается государственный диплом, с которым можно работать в театре и сниматься в кино.

В прошлом году «Лёгкие люди» проводили подобный конкурс для пенсионеров. О победительнице, петербургской учительнице финского языка Ольге Миловидовой, «Фонтанка» рассказывала.

Вступительные испытания для многодетных мам начнутся 24 февраля. Потенциальным участникам необходимо заполнить заявку.


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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