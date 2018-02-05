Алиев назначил досрочные выборы президента Азербайджана

Еще
02:12 06.02.2018
Пришлите свою новость!
01:20
Петербуржцам покажут «Пять вечеров» Володина на китайском и абхазском
00:47
Сборная России вышла в полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу
00:28
ВМС Румынии потеряли в Черном море свой единственный подводный дрон
00:20
Байдену пригрозили судом за оскорбление экс-генпрокурора Украины
00:05
СМИ: Шатов будет в "Краснодаре" уже сегодня
00:00
«Фонтанка» не публиковала личных данных погибшего летчика Филипова
05/02
Дело о гибели детей на Сямозере дошло до суда
05/02
Легенда полиции Ратушный раздал оплеухи официанткам на Энгельса
05/02
Несколько легковушек в Петербурге не смогли «стать» трамваями
05/02
Dow Jones рухнул исторически
05/02
Полиция Мальдив задержала экс-президента страны
05/02
Впервые за 5 лет петербургский авторынок показал рост
05/02
В Дагестане снова отправили правительство в отставку
05/02
Лавров обсудил Сирию с главой МИД Франции
05/02
Российский военный транспортник приземлился в Турции у сирийского Идлиба
05/02
Дом культуры «Суздальский» отремонтируют
05/02
Стоимость биткоина опустилась ниже 7 тысяч долларов
05/02
Сборная Канады на Олимпиаде будет петь гендерно нейтральный гимн
05/02
Роман Сорокина о горящих книгах получил литературную премию «НОС»
05/02
В Петербурге арестована мать по подозрению в убийстве своего 11-летнего сына
05/02
Хорватия хочет вернуть Украине четыре сломанных истребителя МиГ-21
05/02
Путин подписал закон о валютной зарплате россиян, работающих за рубежом
05/02
«Фонтанка» за 60 секунд — 5 февраля
05/02
МИД РФ ответил госсекретарю США Тиллерсону
05/02
Задержанные в Петербурге после перестрелки с полицией против ареста не возражали
05/02
47news выяснил, что делают дети девелоперов, пока дольщики живут в подвалах
05/02
Полиция не нашла клевету в вытоптанном на снегу слове «Воры»
05/02
Непогода в Москве отменила два петербургских рейса
05/02
В Никольском саду старые вязы рубят - жители волнуются
05/02
Путин ратифицировал включение подразделений ВС Южной Осетии в российскую армию
05/02
Доля иногородних покупателей на первичке Петербурга приблизилась к 30%
05/02
Фигурант дела о хищениях на «Адмиралтейских верфях» найден мертвым
05/02
На Васильевском эвакуировали Subway
05/02
Погрузчик на Стачек вывалился из помещения склада наружу
05/02
Путин наградил орденом губернатора Петербурга
05/02
В Петербурге заболеваемость тяжелыми ОРВИ растет, педиатры советуют лечиться дома
05/02
Медведев счел МОК аморальным, а его решение постыдным
05/02
Снегоуборщик опрокинулся на набережной Обводного
05/02
Начальник штаба армии США проинспектировал тренировку финских солдат
05/02
Апелляционный суд отказался признать Саакашвили беженцем
05/02
Черчесов: Допинг-офицеры ВАДА получили список кандидатов в сборную РФ на мундиаль
05/02
«Группа ЛСР» поставила кирпич для реконструкции рудника в Африке
05/02
На Синопской набережной воссоздали особняк Грузинского
05/02
«Площадь Восстания» работает в обычном режиме
05/02
Центр Кудрина призвал к новой приватизации
05/02
Боевики обстреляли российские пункты помощи в Дамаске
05/02
Снег «насыпал» Петербургу специфических аварий
05/02
Президент Финляндии лично забрал новорожденного сына из роддома
05/02
Трейлер нового «Мира Дикого Запада» обещает сжечь мир дотла
05/02
Закрыт вестибюль станции «Площадь Восстания» с выходом на вокзал
05/02
В Петербурге начали обучать бюджетников наблюдать за выборами
05/02
Колесов: Остатки московского циклона принесёт в Петербург
05/02
Актер Алексей Панин задержан в Москве
05/02
При хлопке в жилом доме в Подмосковье пострадали трое
05/02
В Петербурге утилизировали миллион кубометров снега
05/02
20 ударных вертолетов ЗВО отработали новый прием ведения боя
05/02
Мосгорсуд выпустил из-под стражи гематолога Елену Мисюрину
05/02
Белорусы увидят «Смерть Сталина» без ограничений
05/02
В Театрально-зрелищных кассах Петербурга подтвердили смену директора
05/02
Цены на новостройки в Кудрово не растут 7 лет
05/02
Бомбу в сумке на «Технологическом институте» не нашли
05/02
В Подмосковье тоже — взрыв газового баллона в доме
05/02
Суд еще раз отказал Сбербанку в иске к акционерам «Юлмарта»
05/02
Россияне стали ездить в Финляндию чаще, а финны в РФ - реже
05/02
В армии возродятся политруки
05/02
Эксцентричный предприниматель Полонский займется «элиткой» поблизости от Кремля
05/02
В ДТП с тракторами в Петербурге попали BMW и Porsche
05/02
МЧС: В жилом доме в Самаре рванул газовый баллон
05/02
СМИ заподозрили Россию в желании саботировать открытие Олимпиады
05/02
«Технологический институт - 1» закрыли из-за подозрительной сумки
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
05.02.2018 10:35

Алиев назначил досрочные выборы президента Азербайджана

 

Внеочередные выборы президента Азербайджана пройдут 11 апреля. Об этом говорится в документе на сайте главы государства Ильхама Алиева.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник, 5 февраля, подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов, которые пройдут 11 апреля 2018 года», — говорится в тексте распоряжения. Очередные президентские выборы в Азербайджане должны были состояться в октябре 2018 года.

Согласно распоряжению, Центризбиркому поручено организовать проведение внеочередных президентских выборов в соответствии с избирательным кодексом.

Ильхам Гейдар оглы́ Алиев – действующий президент Азербайджана с 31 октября 2003 года.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото предоставлено пресс-службой Правительства Ленинградской области
05.02.2018 12:45

Многодетная семья получила квартиру в «Янила Кантри»

31 января в ходе рабочей поездки по Всеволожскому району Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко навестил многодетную семью Велигура, которая получила квартиру в новом корпусе квартала «Янила Кантри»
Setl City
24.01.2018 10:27

В 2017 году объем продаж Setl City вырос на 9,8%

Объем продаж жилой недвижимости Setl City в 2017 году увеличился на 9,8% в денежном выражении по сравнению с 2016 годом. Продажи коммерческих помещений выросли на 7,4% за тот же период. Эксклюзивным брокером проектов Setl City выступает «Петербургская Недвижимость»
ООО "Лигр"
15.01.2018 08:00

Стартует печать информационных материалов для выборов Президента РФ

Типография ЛИГР (ОГРН 1107847165205, ИНН 7802715133) информирует о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных предвыборных материалов для выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Путин наградил орденом губернатора Петербурга
Путин поздравил президента Кипра с переизбранием
Алиев назначил досрочные выборы президента Азербайджана
Профессор СПбГУ сравнил чиновников с проститутками
ФСБ не будет проверять слова Собчак о Крыме - ссылка не открылась
Тиллерсон вновь заговорил о вмешательстве РФ в мексиканские выборы
СМИ: Послание Путина Федеральному собранию перенесли на конец февраля
Песков попросил прощения за агитацию в пользу Путина
Россиян предупреждают об «охоте» на них спецслужб США
Президента в Северной столице выберут с помощью КОИБ на 473 участках
Депутаты заблудились в льготах для инвесторов
«Смольный в моем сердце»
В Петербурге растроился штаб Путина
Кому выгодна высокая или низкая явка
Гудков привез петербургской оппозиции муниципальный Uber
«Это не санкции». Что означает «Кремлёвский список»
Как Финляндия переизбрала президента
Возрасту неподвластен
Елена Драпеко: Идёт война. Кто не понял, поймёт
В штабе Путина поборются за близость
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Легенда полиции Ратушный раздал оплеухи официанткам на Энгельса

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Прокуратура оценит чистоту улиц в Петербурге после снегопада

Самый вкусный шедевр финской литературы

Новости компаний
Фото предоставлено пресс-службой Правительства Ленинградской области
05.02.2018 12:45
Многодетная семья получила квартиру в «Янила Кантри»
31 января в ходе рабочей поездки по Всеволожскому району Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко навестил многодетную семью Велигура, которая получила квартиру в новом корпусе квартала «Янила Кантри»
Setl City
24.01.2018 10:27
В 2017 году объем продаж Setl City вырос на 9,8%
Объем продаж жилой недвижимости Setl City в 2017 году увеличился на 9,8% в денежном выражении по сравнению с 2016 годом. Продажи коммерческих помещений выросли на 7,4% за тот же период. Эксклюзивным брокером проектов Setl City выступает «Петербургская Недвижимость»
ООО "Лигр"
15.01.2018 08:00
Стартует печать информационных материалов для выборов Президента РФ
Типография ЛИГР (ОГРН 1107847165205, ИНН 7802715133) информирует о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных предвыборных материалов для выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.12.2017 17:15
Банк «Санкт-Петербург» начинает выпуск карт Visa Cash Back
Банк «Санкт-Петербург» начинает выпуск карт Visa Cash Back. С картой Visa Cash Back клиенты банка смогут получать возврат денежных средств в размере до 10% от суммы совершенных покупок.
Bau City Development
28.11.2017 17:50
ЖК «БауХаус» построили за год
Строительство флагманского дома компании Bau City Development – ЖК BauHaus началось в ноябре прошлого года, тогда была забита первая свая, а уже сегодня на проспекте Космонавтов построены две башни. Секция «B» в этом месяце будет готова под крышу, а секция «А» – вплоть до 23 этажа (из 25)
Коллаж Елены Ясинской/ фото с pixabay.com/ KiraHundeDog/pixabay.com/Vined
15.11.2017 15:01
Китай становится ближе Санкт-Петербургу и доступнее
Бюро переводов Санкт-Петербург и Китайский Центр Переводов объединяют усилия в сближении Китая и России в Санкт-Петербурге, путем предоставления качественных услуг по более доступным ценам
Автор Вадим Гуркин, штатный фотограф КВК «Империя Форум».
09.11.2017 17:00
Розничные сети обновят ассортимент на выставке Петерфуд-2017
15-17 ноября в петербургском КВЦ «Экспофорум» пройдет старейшая международная выставка продовольственных товаров Петерфуд-2017. В этом году выставка выросла на 30%
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
02.11.2017 17:55
Осенние рекорды ипотеки в Банке «Санкт-Петербург»
Банк обновил собственный рекорд по объему ежемесячных выдач времен окончания программы государственной поддержки ипотечного кредитования
«Строительный трест»
31.10.2017 17:07
Жилой комплекс OSTROV готовится к сдаче
Жилой комплекс бизнес-класса OSTROV на Петровском острове, который возводит «Строительный трест», будет сдан в 4 квартале 2017 года. На объекте ведутся завершающие работы
Пресс Служба Группы «Эталон»
31.10.2017 12:10
Аккредитован новый корпус квартала «Галактика» от «Эталон ЛенСпецСМУ»
ПАО «Промсвязьбанк» аккредитовал корпус 8.1 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.