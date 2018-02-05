Снег в Москве продолжает задерживать рейсы из Петербурга

Снегопад в Москве вносит корректировки в авиасообщение между двумя столицами утром 5 февраля.

По информации онлайн-табло Пулково, на 10 часов задерживаются три рейса в Москву из Северной столицы. Как объяснили «Фонтанке» в пресс-службе аэропорта, сбои в расписании связаны со снегопадом в столице: там не могут принять воздушные суда. В свою очередь, задержек на вылет из Пулково из-за снегопада не было, аэропорт работает в штатном режиме.

4 февраля обильные осадки в Москве и Подмосковье вызвал серийную задержку самолетов в столичных авиаузлах. Две трети рейсов накануне прибывали в Петербург с опозданием. По информации сервиса «Яндекс.Расписание», сегодня в воздушных гаванях Белокаменной задержаны более 100 рейсов.