Снег в Петербурге расчищают "пылесосами"

1 тыс. единиц уборочной техники, а также более 1 тыс. дворников расчищают улицы Петербурга от снега. Еще 520 единиц техники и 7 тыс. человек занимаются расчисткой дворов и придомовых территорий. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщили в профильных комитетах Смольного.

«По сравнению с ночной сменой количество снегоуборочных машин утром было увеличено. На фотографиях видно, что снега местами выпало до 30 см, и снегопад продолжается. Судя по прогнозу, такая погода продержится еще как минимум сутки, если не больше», – рассказала «Фонтанке» пресс-секретарь комитета по благоустройству Елена Маковиз.

В усиленном режиме сейчас работают все службы города, сообщают в Смольном. В частности, к расчистке снежных завалов в парках и скверах подключились вооруженные специальной спецтехникой сотрудники садово-паркового хозяйства.

Между тем пробки на дорогах из-за снегопада, который начался в воскресенье и продолжается до сих пор, достигли сегодня утром 9 баллов. Спустя некоторое время ситуация на дорогах стала для автомобилистов более комфортной. По состоянию на 11 часов утра пробки в городе оцениваются в 6 баллов.