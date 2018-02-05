Тепло возвращается в 197 зданий Красносельского района

Теплоэнергетики заменили прохудившуюся трубу на проспекте Маршала Жукова в ночь на 5 февраля. К утру понедельника в остывшие батареи больше сотни домов на юго-западе Петербурга возвращается горячая вода.

Как рассказали «Фонтанке» в «Теплосети Санкт-Петербурга», сварочные работы на теплотрассе у дома №41 завершили к половине третьего ночи. В ходе ремонта заменили восемь с половиной метра труб.

197 зданий, среди которых школы, детские сады и лечебные учреждения, перевели на штатный режим отопления. В квартирах потребителей потеплеет после того, как специалисты управляющих компаний переключат задвижки на внутридомовых сетях.