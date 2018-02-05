«Лёнькин кот» поможет осиротевшим животным

Петербургский Благотворительный фонд «Лёнькин кот» затеял еще одно благородное и милосердное дело – в фонде начали создавать базу данных тех людей, которые готовы принять в свой дом, свою семью осиротевшее домашнее животное. Осиротевшее в прямом смысле слова – когда уходит из жизни хозяин кота или собаки.

«Пожилые владельцы животных нередко с болью думают о том, что ждет их питомца, если они в силу своего здоровья не смогут о нем заботиться или после того, когда их не станет. И это не напрасное беспокойство, поскольку зачастую животные, оставшиеся без хозяина, попадают на улицу. Горе от потери близкого и неприспособленность к жизни на улице погибельны для таких животных. Иногда из жизни уходят и молодые люди, у которых есть животные. Цель программы «Предотвращение бездомности животных» — дать шанс на домашнюю жизнь животным, осиротевшим после смерти хозяина», – сообщают в благотворительной организации.

Животное, жившее в семье, как правило, социализировано, приучено к правилам проживания в доме. Конечно, коту или собаке тоже будет тяжело привыкнуть к новым условиям, но все же адаптация пройдет намного легче, нежели у животного будет опыт выживания на улице или жизни в приюте. Сотрудники фонда помогут, проконсультируют, если у тех, кто решил взять себе осиротевшее животное, возникнут проблемы. Отметим, что собаками и кошками дело не ограничится.

Напомним, что благотворительный фонд «Лёнькин кот» был создан петербургским ученым Валерием Гординым, потерявшим в теракте над Синаем в октябре 2015 года сына Леонида. В память о сыне, который любил кошек, помогал бездомным животным, Валерий Гордин решил основать фонд. «Ленькин кот» первым в России открыл бесплатный прокат ветеринарного оборудования для приютов. И вот теперь – новая важная инициатива.

О работе фонда вы можете узнать на сайте организации.

Если вы решили участвовать в программе «Предотвращение бездомности животных», то форму участника можно найти здесь.