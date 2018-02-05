В Москве за выходные выпало 122 процента месячной нормы осадков

За прошедшие выходные 3 и 4 февраля в Москве выпало 122 процента от месячной нормы осадков, сообщило 5 февраля столичное метеобюро. По прогнозам синоптиков, в понедельник сила снегопада уменьшится.

На метеостанции на ВДНХ с утра субботы до 6:00 понедельника выпало 44 мм осадков в водном эквиваленте. «Мощнейшие за всю историю метеонаблюдений снегопады обрушили на Москву за двое суток 122% месячной нормы осадков, которая в феврале составляет 36 мм», — приводит сообщение метеорологов РБК со ссылкой на «Интерфакс».

На сайте Гидрометеоцентра сообщается, что в понедельник снегопад продолжится, температура в столице составит от минус 9 градусов до минус 12 градусов. Согласно прогнозу, осадки будут выпадать по меньшей мере до субботы, но будут носить локальный характер.

Идущий в Московском регионе снегопад ранее уже был признан сильнейшим за всю историю метеонаблюдений. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о пяти пострадавших и одном погибшем в результате непогоды. В городе оказались повалены более 2 тысяч деревьев. Для расчистки города были привлечены силы армии. Вечером 4 февраля Собянин объявил о свободном посещении школ из-за сложной дорожной обстановки.