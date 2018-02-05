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05.02.2018 09:02

Петербург замер в 9-балльных пробках

Пробки в Петербурге утром 5 февраля достигли 9 баллов – это большая редкость для данного времени суток. Обычно в это время, по статистике «Яндекс.Карт», бывает всего 6 баллов. Сегодня для повышенной загруженности есть специальная «петербургская» причина – погода.

Непрестанно растёт число многокилометровых заторов. Очевидцы сообщают о множестве аварий, в числе которых характерные для снежной погоды «догонялки» и съезды с дороги.

Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».


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