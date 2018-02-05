К пожару на Карташихиной привела подожженная тайком занавеска

Полиция задержала предполагаемого «автора» пожара в квартире на Васильевском острове в Петербурге, где погибли двое.

Как стало известно «Фонтанке», 4 февраля, около пяти утра, неизвестный разбил стекло квартиры на первом этаже дома по Карташихиной улице, 13. Он поднёс зажигалку к занавеске и, после того, как пламя вспыхнуло, поспешил скрыться. В огне погибли два человека.

По подозрению в поджоге задержан 39-летний петербуржец, сожитель погибшей в огне женщины (также жертвой пожара стал 38-летний владелец квартиры).

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».