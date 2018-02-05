Налетчик в маске устроил стрельбу в секс-шопе на Алтайской

Налет на секс-шоп расследует полиция Московского района Петербурга. Разбойник пришел в магазин интимных товаров с пистолетом в надежде разжиться, но его планы оправдались не в полной мере.

Как стало известно «Фонтанке», поздно вечером 4 февраля в круглосуточный магазин «Розовый кролик» на улице Алтайской, 7, вошел неизвестный в медицинской маске. Выстрелив из пистолета в стену, он, угрожая расправой, заставил 25-летнего продавца открыть кассу. Тот подчинился, но увиденное наверняка разочаровало налетчика: внутри оказалось всего 4500 рублей выручки. Схватив хотя бы это, разбойник отправился на выход. Что-либо из ассортимента секс-шопа ему не приглянулось.

В торговой точке есть тревожная кнопка, но продавец ее не нажал. Возможно, в поимке злоумышленника сотрудникам правоохранительных органов помогут записи с камер видеонаблюдения.