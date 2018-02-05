МОК отказался приглашать на Олимпиаду оправданных CAS россиян

Международный олимпийский комитет (МОК) отказал в приглашении на Олимпиаду в Пхенчхане 13 российским спортсменам и двум тренерам, оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS). С россиян сняли пожизненное отстранение в играх за нарушение антидопинговых правил, но комиссию МОК это не убедило. Решение опубликовано на сайте МОК 5 февраля.

В МОК указали, что суд снял запрет на участие в Олимпиадах как таковых, но это не означает, что они могут принять участие в играх уже в этом году, поэтому комиссия единогласно приняла решение не приглашать спортсменов в Пхенчхан.

Олимпийский комитет России попросил МОК направить приглашения на Игры 13 спортсменам: Александру Третьякову, Елене Никитиной, Марии Орловой (все — скелетон), Александру Легкову, Евгению Белову, Максиму Вылегжанину, Александру Бессмертных, Евгении Шаповаловой, Наталье Матвеевой (все — лыжные гонки), Ольге Фаткулиной, Александре Румянцевой, Артему Кузнецову (все — конькобежный спорт), Татьяне Ивановой (санный спорт). Также ОКР попросил выдать приглашения главному тренеру сборной России по санному спорту Альберту Демченко и тренеру по скелетону Сергею Чудинову.