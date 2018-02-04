Семеновский полк вышел с лопатами на заснеженные улицы Москвы

Около ста бойцов инженерной бригады и Семёновского полка Западного военного округа вышли на улицы Москвы и Подмосковья, где третьи сутки хозяйничает самый сильный в истории метеорологии снегопад. В двухчасовую готовность приведены легендарные Кантемировская и Таманская дивизии.

Как сообщает вечером 4 февраля пресс-служба ЗВО, с просьбой ввести войска к командующему округом генерал-полковнику Андрею Картаполову обратились главы Калининского района города Москвы и Красногорского муниципального округа Московской области. Личный состав и техника инженерной бригады и Семёновского полка уже «приступили к очистке улиц и транспортных магистралей от снежных заносов».

Пока задействованы сотня военнослужащих, два грейдера и одна универсальная дорожная машина, однако, как сообщает ЗВО, в двухчасовую готовность приведены сводные отряды в Кантемировской (танковой) и Таманской (мтострелковой) дивизиях. Ждут приказа также в частях, дислоцированных в Смоленской, Брянской, Владимирской и Тульской областях.

Ранее губернатор Подмосковья называл обстановку на подконтрольной территории «чрезвычайной метеорологической ситуацией», однако официально режим ЧС в регионе не объявлен.