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04.02.2018 20:02

Форшмак от ФСИН: Таксисту не понравилось возить пьяного полковника

Схватка между полковником и таксистом развернулась почти на ступенях петербургского института ФСИН. Для службы исполнения наказаний получился сплошной конфуз. С перспективой уголовного дела.
Форшмак от ФСИН: Таксисту не понравилось возить пьяного полковника
сайт ИПК ФСИН

Рядовая поездка с пассажиром из пушкинского ресторана по недалекому маршруту стала для водителя такси приключением. Он получил сотрясение мозга, зато познакомился с настоящим полковником. Этот полковник пытался его задержать как опасного агента не то НТВ, не то ФСБ. Но когда служба тыла начинает играть в Крутого Уокера, случается провал.

Пятница уже заканчивалась, когда такси вызвали к ресторану «Поместье» на Оранжерейной улице в Пушкине. В машину к водителю Юрию друзья посадили мужчину средних лет. С адресом вышла заминка. Знакомые (авансом оплатившие поездку) уговаривали пассажира ехать домой, но тот почему-то среди ночи преисполнился служебным рвением: «Езжай в мою базу. В институт мой. Саперная, тридцать четыре!»

Желание клиента – закон, и он был доставлен по указанному адресу, прямо к крыльцу Санкт-Петербургского института повышения квалификации работников Федеральной службы исполнения наказаний.

Успевший задремать пассажир, проснувшись, удивился: «А чего это такое интересное? Кругом военные училища…» Вежливое пояснение, что он доставлен в тот самый институт, в который стремился, принято не было. Пассажир почему-то забеспокоился о безопасности водителя, парадоксальным образом связав угрозу с известной телекомпанией.

Фрагмент абсурдного диалога, зафиксированного видеорегистратором:

Водитель: - Вот главный вход, он? Институт повышения квалификации ФСИН? Точно сюда?

Пассажир: – Что вы хотели?

В: – Я – водитель такси, я вас довез до адреса. Всё, больше ничего не хочу.

П: - А вас кто-нибудь ждет?

В: – Так вы сказали, вас сюда надо отвезти.

П: - Нет, просто сейчас накинутся некоторые уроды..

В: – Кто накинется? На меня никто не накинется.

П: – Я не буду за них отвечать. Просто вы там с НТВ там...

В: - Нет-нет, я таксист.

П: – Сейчас ... (с вами совершат половой акт в грубой форме. – неценз. – Прим. авт.), в форшмак засунут (совершат половой акт в извращенной форме. – Прим. авт.).

В: - Нет, это вряд ли. Так вы выходите, или дальше куда-то едем?

П: – Да пошел ты на...  (неценз.). Пошел, урод, отсюда.

В: - Это моя машина, так что выйти придется вам.

Пассажир явно расстроился и перешел к активным действиям. Что ему привиделось, при чем здесь Федеральная служба безопасности и каких шпионов он ловил, скорее всего, не помнит и сам герой. Абсурд продолжался:

"Вот это, ФСБ, снимите быстро! Всё, сдался! На кого пишешь, на кого работаешь? Чего ты быка, урод! Руки! Руки! Размолочу! Руки на руль!"

Как говорит Юрий, пассажир схватил его левой рукой за шею, перегнулся вперед и бил правой рукой в голову. Его слова подтверждаются медицинским диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы головы и шеи, порванная губа. Забрав ключи, Юрий выскочил из автомобиля на улицу. Там пассажир опасности не представлял, так как нетвердо держался на ногах.

Фото: кадры видеорегистратра такси

Через несколько минут на месте появилась «Газель» с сотрудниками ФСИН. Некто, представившийся Русланом, пообещал все решить, попутно заявив, что пассажир якобы оставил в салоне такси борсетку (как уверяет Юрий, никакой борсетки не было).

Фото: кадры видеорегистратра такси

Руслан также объяснил: «Я твой номер сфоткал, сейчас ты будешь в розыске. Это полковник внутренней службы».

Юрий, несмотря на то посулы, то угрозы Руслана, уехал. Он оставил Руслану номер своего телефона, о чем вскоре пожалел: Руслан в течение ночи успел позвонить с новыми угрозами раз десять. Борсетка больше не упоминалась, речь зашла о ДТП (столь же мифическом, как и борсетка):

«Далеко ты удрал? Ты знаешь, что по Питеру не можешь передвигаться спокойно? Что твоя машина в розыске? Ну, ты в розыске. За ДТП. По камерам ты от ДТП ушел. У тебя [камера наблюдения] своя, у нас своя, ха-ха-ха! ... (половой орган – неценз. – Прим. авт.) ... черный (распутная женщина – неценз.), ... (оскорбление по национальному признаку)

Наверное, Руслан что-то перепутал. В полицию Юрий поехал сам, никто его там за ДТП не ловил, напротив, у него приняли заявление о нападении.

Хотя Юрий и не знал имен участников шоу, в полиции они наверняка уже известны. Ну сколько там полковников в институте ФСИН? Стоит глянуть на фото с официального сайта, и розыск завершен – заместитель начальника института по тылу Иван Быков. 

Фото: сайт ИПК ФСИН

За правым плечом Быкова на другом фото – видимо, Руслан, ну, или тот, кто Русланом представлялся. У Юрия, который хорошо разглядел обоих лично, сомнений нет.

Фото: сайт ИПК ФСИН

О Руслане мы не знаем ничего. О полковнике Быкове известно, что он начинал службу в Воронеже, перевелся в Петербург, какое-то время даже занимал должность заместителя начальника УФСИН по Петербургу (разумеется, по тылу). Переход на должность замначальника института точно не является повышением, но о причинах карьерных изменений в судьбе полковника нам достоверно неизвестно.

На звонок «Фонтанки» полковник внутренней службы Быков ответил, как нам показалось, очень усталым голосом и на вопросы об инциденте отвечал невпопад. Почти как ночью в такси:

– Не должно такого быть.

- Ну как же не должно. В полицию поступило заявление от водителя такси, ваш голос и вы сами есть на видеозаписи.

– Я разберусь сейчас.

- В каком смысле разберетесь?

– Ну... не должно такого быть.

- Как не должно быть? Травмы есть, заявление есть, запись регистратора есть.

– Сейчас я созвонюсь, – вздохнул наш собеседник и повесил трубку.

Кому звонил полковник, мы не знаем.

Денис Коротков, «Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

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