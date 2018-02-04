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04.02.2018 18:14

На юго-западе Петербурга почти 200 зданий - на «пониженном» отоплении

Проблемный трубопровод в Красносельском районе Петербурга на сутки оставил в холодных квартирах жильцов больше сотни домов. Вместе с отоплением, по их словам, из кранов пропала горячая вода.

Как сообщили в «Теплосети Санкт-Петербурга», 4 февраля дефект на 800-миллиметровой трубе теплоэнергетики обнаружили во время объезда у дома №41 на проспекте Маршала Жукова. Пока парящая труба не лопнула, аварийная бригада меняет ее часть. Работы начались в 11 часов утра и по плану займут сутки. В зону ремонта попало 197 зданий: 124 жилых, 4 лечебных и 36 школ и детских садов. Отопление в них поступает на пониженных параметрах. Горячая вода, как заверили в компании, подаётся в штатном режиме. 

Тем не менее читатели «Фонтанки» жалуются на проблемы с водоснабжением. По их словам, в домах на улице Доблести остыли не только батареи, но и вода в кранах.

Теплоэнергетики напоминают, что в случае парения или вытекания горячей воды необходимо немедленно покинуть место происшествия и не пытаться пройти или проехать по затопленным улицам. Ответственность компании застрахована.


© Фонтанка.Ру

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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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31.01.2018 15:30
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Банк «Возрождение» 24 января аккредитовал третий и четвертый корпуса жилого комплекса «Лондон Парк» «Компании Л1». Покупатели смогут оформить кредит на сумму от 300 тысяч до 10 миллионов рублей, сроком до 30 лет.
Setl City
24.01.2018 20:00
Setl City в 2018 году сдаст 4 школы и 3 детских сада
Setl City в 2018 году планирует ввести в эксплуатацию 7 социальных объектов в отдельно стоящих зданиях. Это 4 общеобразовательные школы в таких проектах как ЖК «GreenЛандия-1», «Солнечный город», «ЗимаЛето», «Полюстрово Парк», а также 3 детских сада в таких комплексах как «Чистое небо», «Невские паруса» и «ЗимаЛето».
ЖК "Life Приморский"/ГК "Пионер"
15.01.2018 16:32
Вторая очередь ЖК LIFE-Приморский введена в эксплуатацию
Группа компаний «Пионер» получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов второй очереди жилого квартала LIFE-Приморский.
ГК «Эталон»
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http://karelenergo.mrsksevzap.ru
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«УНИСТО Петросталь» учитывает экологию при запуске новых проектов
Самыми благоприятными в экологическом плане застройщик назвал Колтуши, Ломоносовский район Ленинградской области, Пушкин и Сестрорецк
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
18.12.2017 12:25
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ЖК OSTROV/«Строительный трест»
12.12.2017 12:56
«Строительный трест» сдал ЖК OSTROV на Петровском острове
11 декабря 2017 года компания «Строительный трест» получила разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса OSTROV в Петроградском районе Санкт-Петербурга
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27.11.2017 16:10
Рассказываем, как подготовить газовый котел к зиме
Холода, как известно, наступают неожиданно. Ударили морозы, а отопительный котел не выдержал нагрузки и вышел из строя – это может обернуться серьезными последствиями для жителя частного дома.
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