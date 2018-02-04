Француженка Младенович не смогла защитить титул чемпионки St. Petersburg Ladies Trophy

Определилась чемпионка теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy 2018 в одиночном разряде. 4 февраля на корте «СИБУР Арены» победительнцей стала чешка Петра Квитова, в финале обыгравшая обладательницу титула 2017 года француженку сербского происхождения Кристину Младенович.

Младенович ничего не смогла противопоставить своей сопернице, выиграв по ходу партии всего три гейма. Общий счет составил 6/1, 6/2 в пользу Квитовой.

Напомним, парный разряд сегодня же, 4 февраля, выиграл дуэт Тимеа Бачински (Швейцария) и Вера Звонарева (Россия). Призовой фонд всего турнира составил 799 тысяч долларов.