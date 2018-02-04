Полицию в Афинах забросали «коктейлями Молотова»

Анархисты в Афинах атаковали полицию, начав забрасывать ее «коктейлями Молотова» после окончания «контрмитинга», передает РИА Новости.

В ответ на их действия полиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Публикация от Nadim P. H.® (@nhabayeb) Фев 4, 2018 at 7:41 PST

Неподалеку от места столкновения проходит митинг «Македония — это Греция», в котором, как сообщают местные СМИ, участвуют до полутора миллионов человек.

Ранее сообщалось, что Македония определит новое название для страны в ходе общенационального референдума.