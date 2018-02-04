Династия Ротшильдов начнет производство кошерного шампанского
Винный дом Champagne Barons de Rothschild династии Ротшильдов выпустит кошерное розовое шампанское, сообщает The Drinks Business.
Оно дополнит линейку кошерных белых вин, которую компания запустила в 2016 году. Спрос на кошерное шампанское растет в Лондоне, пишет Jewish Chronicle. Этот напиток стали продавать не только специализированные магазины, но и британские торговые сети, к примеру Selfridges.
Чтобы вино, как и любой другой продукт, считалось кошерным, его должны изготовить под наблюдением раввина. Напиток должен содержать только кошерные ингредиенты, его должны делать с использованием оборудования, сертифицированного для производства кошерных вин. Кроме того, в кошерном вине не должно быть консервантов и искусственных красителей.
Ротшильды — европейская династия еврейского происхождения, члены семьи занимаются в основном финансами (банковский бизнес, инвестиции).
Источник: Лента.ру