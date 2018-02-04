Треснувший лед прервал рыбалку в Финском заливе

Спасательная операция развернулась у дамбы в Кронштадтском районе Петербурга 4 февраля. Любители подледного лова вовремя заметили опасность отправиться в дрейф по Финскому заливу и запросили помощи.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал от рыбаков поступил в половине третьего дня. Удочки они забрасывали, выбравшись на лед залива рядом с судопропускным сооружением Комплекса защитных сооружений. Прогулки по льду уже три дня как не под запретом, и опасная близость судов четырех любителей не остановила. Между тем из-за прохождения судна по льду пошла трещина. Оценив риск отправиться в плавание, они обратились за помощью.

Фото: ГУ МЧС СПб

На Цитадельское шоссе, 2, направили катер на воздушной подушке «Хивус-10». Спасатели приняли на борт всю компанию, и уже к 14.42 рыбаков доставили на берег. Медицинская помощь не потребовалась, и после беседы об опасностях зимней рыбалки спасенных отпустили.