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04.02.2018 16:59

Москва задерживает рейсы на Петербург

Снегопад в Москве и Подмосковье вызвал серийную задержку самолетов в столичных авиаузлах. Две трети рейсов 4 февраля прибывают в Петербург с опозданием.

Как следует из онлайн-табло Пулково, сегодня из различных аэропортов столицы были отправлены 22 самолета и только семь прибыли вовремя. Задержка остальных, за редким исключением, исчисляется в часах.

В настоящее время на полтора-два часа задерживаются вылеты четырех самолетов «Северного ветра» и «Аэрофлота», всего же Пулково до конца суток должен принять 24 рейса из Москвы.

 

ну начинается .... 🧐

Публикация от @Alts__love💞 (@ani__alts)

Центральное управление Росгидромета объявило 4 февраля для столичного региона штормовое предупреждение, сильный и местами очень сильный снег, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед и ветер до 20 метров в секунду.

Из-за задержек московских самолетов зеркальные вылеты тоже запаздывают. В Пулково по состоянию на 16.25 отправки в Москву ждут пассажиры шести рейсов.


© Фонтанка.Ру

Справка:

Снегопад в Москве синоптики назвали рекордным за всю историю наблюдений. За два дня выпала месячная норма осадков. Деревом насмерть придавило одного человека, еще пятеро пострадали. Поломано свыше двух тысяч деревьев. Энергетики аврально восстанавливают поврежденные линии электропередач. Транспортные магистрали парализованы, отменены или задержаны свыше ста авиарейсов.


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