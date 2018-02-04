Москва задерживает рейсы на Петербург

Снегопад в Москве и Подмосковье вызвал серийную задержку самолетов в столичных авиаузлах. Две трети рейсов 4 февраля прибывают в Петербург с опозданием.

Как следует из онлайн-табло Пулково, сегодня из различных аэропортов столицы были отправлены 22 самолета и только семь прибыли вовремя. Задержка остальных, за редким исключением, исчисляется в часах.

Публикация от Ленок (@spiritum_ipsum) Фев 4, 2018 at 5:37 PST

В настоящее время на полтора-два часа задерживаются вылеты четырех самолетов «Северного ветра» и «Аэрофлота», всего же Пулково до конца суток должен принять 24 рейса из Москвы.

Центральное управление Росгидромета объявило 4 февраля для столичного региона штормовое предупреждение, сильный и местами очень сильный снег, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед и ветер до 20 метров в секунду.

Из-за задержек московских самолетов зеркальные вылеты тоже запаздывают. В Пулково по состоянию на 16.25 отправки в Москву ждут пассажиры шести рейсов.