Губернатор Подмосковья назвал снегопад «чрезвычайной метеорологической ситуацией»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал «чрезвычайной» ситуацию в Подмосковье из-за снегопада. «В регионе наблюдается чрезвычайная метеорологическая ситуация. Все муниципальные, дорожные службы в усиленном режиме занимаются чисткой дорог», — слова губернатора опубликованы в его в Instagram 4 февраля.

По информации Воробьева, ночью в регионе стихия оборвала линии электропередачи, но дежурные бригады восстановили снабжение. Ранее Минэнерго сообщало, что без света остались свыше 14 тысяч жителей Московской, Владимирской и Тульской областей.

Из-за обрывов на ЛЭП энергетики работают в режиме аврала. Как сообщают Россети, «на помощь московским энергетикам, где ситуация наиболее сложная, дополнительно направлено 35 мобильных бригад из дочерних предприятий, а также 80 резервных источников снабжения электроэнергией в дополнение к 120 уже задействованным в Московском регионе». Всего в Москве, Московской, Брянской, Владимирской, Калужской, Смоленской и Тульской областях последствия южного циклона устрняют полторы тысячи человек в составе 400 бригад.

«Снег будет идти еще сутки. Правительство региона, а также муниципальные и дорожные службы следят за происходящим и прилагают максимум усилий по недопущению кризисных ситуаций», — пишет Воробьев.

Снегопад в Москве синоптики назвали рекордным за всю историю наблюдений. За два дня выпала месячная норма осадков. Деревом насмерть придавило одного человека, еще пятеро пострадали. Транспортные магистрали парализованы, отменены или задержаны свыше ста авиарейсов.