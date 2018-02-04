Домушники оставили без икон и украшений актера БДТ

Почти в 350 тысяч рублей в золоте и серебре обошлись две недели в больнице Сергею Пряженкову, актеру БДТ советского периода. Подозрение пало на женщину, которая присматривала за квартирой.

Как стало известно «Фонтанке», пропажу 61-летний Пряженков обнаружил 3 февраля. В 1980-х он играл в ленинградском Большом драматическом театре, тогда еще носившем имя Максима Горького. Отметился эпизодическими ролями в фильме-спектакле «Пиквикский клуб» 1986 года, «Челюскинцы» 1984-го, в 1993-м сыграл в эпизоде «Сенсации». В субботу он выписался из больницы, в которую лег 10 января. За его квартирой на Тимуровской все это время приглядывала дама-сверстница. К взятым на себя обязательствам она подошла то ли излишне легкомысленно, то ли, наоборот, чересчур старательно.

Пока Пряженков лечился, из квартиры исчезли комплект из серег и кольца с бриллиантами стоимостью 50 тысяч рублей, обручальное кольцо за 40 тысяч, пара часов за 55 тысяч, два кольца с надписью «Спаси и сохрани», браслет, цепочка с крестом и цепь «Бисмарк», а также золотая иконка с молитвой. Все – в золоте и серебре. Кроме ювелирных и религиозных изделий домушникам приглянулись старенькая «Нокиа», СНИЛС и пенсионное удостоверение. Общий ущерб владелец оценил в 340 тысяч рублей, а искать пропажу посоветовал у забравшей ключи знакомой.

Проверить подозрения полицейские пока не смогли: телефон дамы выключен, а в гостях у нее Пряженков не бывал.