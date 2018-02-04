Анкара предупредила США об опасности для переодетых в курдов американских военных в Сирии
Вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что военные США в форме курдских отрядов народной самообороны (YPG) могут стать целью операции турецкий военных в Сирии. Об этом 4 февраля сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Daily Sabah.
«Если солдаты США будут носить униформы террористов [YPG] и сражаться с ними против турецких вооруженных сил, тогда у нас не будет возможности провести различие на этом этапе», — сказал Боздаг.
Ранее премьер Турции Бинали Йылдырым заявил, что планы США по созданию сил безопасности границы в Сирии являются открытым проявлением вражды.
Справка:
Операция «Оливковая ветвь», которую Турция начала 22 января против курдских подразделений на севере Сирии, перерастает в долгосрочную кампанию. На смену обещаниям завершить силовую акцию «в кратчайшие сроки» пришли заявления о том, что Анкара не намерена ограничивать себя временными рамками. Как ранее заявил президент Турции, с начала операции в Африне уничтожены уже 800 террористов.